I fjor ble løpet Larvik Kyststien Trail Ultra avlyst, mens det i 2020 ble gjennomført i virtuell utgave. I år, nærmere bestemt lørdag 16. juli, kunne imidlertid den fjerde utgaven av det 50 km lange løpet gjennomføres. Starten gikk på Helgeroa og løypa fulgte hele kyststien og fjordstien via Stavern og Larvik til mål på Gon Camping.



I herreklassen vant Aasmund Kjøllmoen Steien på 3.51.50. Dette var en forbedring av løyperekorden til Vegard Furulund med over seks minutter (3.58.18). Runar Ødegård tok 2. plassen med 4.20.05, mens Thomas Skinnemoen ble nummer tre med 4.22.00.



Også i kvinneklassen ble det ny løyperekord. Her til Ellen Aga Kildal på 4.27.05. Ida Slorafoss kom på 2. plass og Janne Wisting på 3. plass.



Totalt var det 68 startende og 65 fullførende deltakere (46 menn og 19 kvinner).



Slik ser det ut langs store deler av Kyststien. (Arrangørfoto)