VM er snart en uke gammelt og i natt var det endelig Karoline Bjerkeli Grøvdal sin tur. Under Bislett Games for en drøy måned siden satte hun norsk rekord med 14.31,11 på 5000-meteren, og viste at formen var ypperlig. Nå er det om å gjøre å få til et like godt løp i et mesterskap.



Nattens forsøksheat var delt i to, hvor Karoline var satt opp i det andre. Blant andre med etiopiske Letesenbet Gidey, britiske Eilish McColgan, nederlandske Sifan Hassan og Caroline Chepkoech Kipkirui fra Kazakhstan. Det er disse fire kvinnene som hadde en bedre pers enn Karoline. De fem beste fra heatet gikk direkte videre, samt de fem beste tidene.



Heat 1

I det første heatet løper det enda flere svært sterke løpere. Etiopiske Gudaf Tsegay, tyske Konstanze Klosterhalfen, Beatrice Chebet fra Sør-Afrika, Margaret Chelimo Kipkemboi fra Kenya, amerikanske Karissa Schweizer og etiopiske Dawit Seyaum.



Japanske Hironaka tar kommandoen på de første 1000 metrene, som gikk i et tempo til cirka 14.42. Første tusen meter blir passert av den japanske kvinnen på 2.57,18. Caster Semenya løper også i dette heatet. Kvinnen som ikke lenger får konkurrere på distanser fra 1500 meter og nedover på grunn av sine testosteronnivåer. Hun har en personlig rekord før mesterskapet på 15.31,50, og skal sånn sett ikke være noen favoritt til å gå videre her. Etter 1000 meter er hun plassert midt i feltet.



Opp til 2000 meter er det fortsatt japanske Hironaka i front, med Schweizer på andre, Klosterhalfen på tredje, Chebet på fjerde og Tsegay på femte. Det har oppstått en liten luke bak de ni fremste løperne nå og denne 1000-meteren gikk på 3.00,27.



3000 meter passeres. Intet nytt under solen og rekkefølgen er den samme. Men, luken bak de ni er større. Tusenmeteren passeres på 3.02,46. Det ligger altså an til en sluttid rundt 15.00, noe som jo er positivt for Karoline i neste heat. Fem skal videre på tid i tillegg til de fem direktekvalifiserte.



På den fjerde tusenmeteren har farten gått litt ned nå. Hironaka har styrt hele veien, men etter 3800 meter gir hun fra seg ledelsen. 3.06,90 på siste kilometer nå. Klosterhalfen sliter på halen av tetfeltet. Schweizer ligger i front med Tsegay like bak. Etter hvert løper sistnevnte forbi. Ut på siste runde med fem løpere i tet. Tsegay og Schweizer i front, men her er ingenting avgjort med tanke på hvem som skal vinne heatet. Men alle disse kommer jo til å gå videre uansett. I teorien kan de stoppe opp å gå de siste metrene, men det gjør de selvfølgelig ikke. Tsegay spurter på litt rett før mål og er inne på 14.52,64.



Kvalifiserte til finale

Q = direkte kvalifisert

q = Kvalifisert på tid

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Gudaf Tsegay Etiopia 14.52,64 Q 2 Dawit Seyaum Etiopia 14.53,06 Q 3 Beatrice Chebet Kenya 14.53,34 Q 4 Margaret Chelimo Kimkemboi Kenya 14.53,45 Q 5 Karissa Schweizer USA 14.53,69 Q 6 Emily Infeld USA 15.00,98 q

Heat 2 (med Karoline Bjerkeli Grøvdal)

Pang! Og Karoline er i gang. Legger seg først midt i feltet men havner framme i tredje posisjon etter 200-300 meter. Det ser ut til å gå relativt rolig for seg og McColgan ligger i front. Første runde gikk på 72,83.

Første tusen passeres med McColgan i front og Karoline på tredje. Det passeres på 2.59,38. Et par sekunder roligere enn første heat med andre ord. Kipkirui fra Kazakhstan ligger foreløpig på andreplass og foran Karoline, mens kenyanske Kite ligger bak henne.



2000 meter passeres. Klokka forteller at siste tusen gikk på 2.58,27. Skal vi tippe at det kommer til å gå en del løpere videre på tid fra dette heatet? Forøvrig har det begynt å bli skikkelig strekk i feltet nå. 10 løpere er fortsatt med helt der framme.



Opp mot 3000 meter. Karoline på tredje ser uberørt ut. 3.00,38 passeres denne tusenmeteren på, så det går fortsatt tilnærmet likt som i første heat. 10 løpere er blitt til ni nå. De samme fire ligger i front og vi teller at det er fire runder igjen. Karoline har sterkere pers enn de fleste rundt seg her.



4000 meter blir passert og det er 1000 meter igjen av dette forsøket. Passeringstid 12.01,48 og siste tusen på 3.03,46. To runder igjen og Karoline bør klare dette meget greit. Fortsatt tredjeplass og alle i denne klyngen kan nok gå videre. Karoline våkner når Judd fra Storbritannia går rundt og forbi.



Det ringes. To løpere til faller av, men Karoline styrer mot finale i front. Med 200 meter igjen løper hun fram i tet med mesteren Giday utenfor seg. På oppløpet blir det spurtet på litt. Giday drar i fra og løper først i mål. Like før mållinja er også Kipkirui og Sifan Hassan forbi, og Karoline blir nummer fire. Dette så veldig bra ut. Etter alt å dømme fikk hun en veldig fin reise i dag.



- Det var deilig å få unna dette her

I intervjuet med NRK etter løpet fortalte Bjerkeli Grøvdal at det var deilig å få unna forsøksheatet. Hun påpekte at man kanskje sprang litt unødvendig raskt, men at det allikevel kjentes bra hele veien. Hun fortalte at det var gøy og uvant å komme rundt siste sving og faktisk kunne slippe litt opp. - Det er god flyt om dagen og jeg er fornøyd med å være i form, sa hun.



Om de 32 varmegradene de fikk på stadion fortalte hun at det er en psykisk påkjenning. Mange spør hvordan hun skal takle det, fordi det er en kjent sak at hun mistrives litt under varme forhold. Men hun sier igjen at det gikk overraskende bra.



Når det gjelder tiden fram mot finalen skal hun satse på å restituere godt i tre dager.

- Det tar litt tid å komme seg etter å ha løpt 14.53 her i dag, men jeg har en god følelse og det er viktig, avsluttet hun.





Resultat fra heatet

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Letesenbet Giday Etiopia 14.52,27 Q 2 Caroline Chepkoech Kipkirui Kazakhstan 14.52,54 Q 3 Sifan Hassan Nederland 14.52,89 Q 4 Karoline Bjerkeli Grøvdal Norge 14.53,07 Q 5 Elise Cranny USA 14.53,20 Q 6 Gloria Kite Kenya 14.53,62 q 7 Eilish McColgan Storbritannia 14.56,47 q 8 Jessica Judd Storbritannia 14.57,64 q 9 Nozomi Tanaka Japan 15.00,21 q





