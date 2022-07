Norah Jeruto var uslåelig i fjor. Hun stilte på 3000 meter hinder på Diamond League-stevnet i Qatar, USA (Eugene) og i Sveits, og vant alle. Løpet hennes i Eugene i august i fjor vant hun på 8.53,65. Fire hundredeler bak den nye olympiske rekorden hun satte under nattens løp på samme sted. Men denne gangen ga seieren henne en verdensmestertittel.

I år har hun vært like umulig å få has på for konkurrentene. Hun vant nok en gang Diamond League-stevnet i Eugene (mai). I januar viste hun at kapasiteten på lengre og flate distanser også er svært god, da hun vant Valencias 10-kilometer på 30.35.

I fjor måtte Jeruto finne seg i å utebli fra OL i Tokyo, ettersom hennes bytte av statsborgerskap fra Kenya til Kazakhstan ikke hadde gått gjennom.



Måtte jobbe for seieren

Denne gangen måtte Jeruto jobbe hardt for å sikre seg seieren. Hun ledet løpet så og si fra start til mål, og holdt jevnt tempo til olympisk rekord. Inn mot siste hinder hadde hun selskap av tre andre løpere - Winfred Mutile Yavi fra Bahrain og Mekides Abebe og Werkuha Getachew fra Etiopia. Førstnevnte så ut til å kunne gi Jeruto kamp på de siste metrene inn til mål, men hun kom litt for nært innpå siste hinder og mistet momentum fullstendig. Hun landet på to føtter i vannet og måtte ta til takke med en sur fjerdeplass.



Rekordraskt løp

Andreplassen gikk til Werkuha Getachew som var ukjent for de fleste da hun dukket opp i fjor og løp den raskeste 800-meteren i etiopisk historie (1.56,67). Hun ankom VM med en personlig rekord på 9.07,81, og drar hjem med sølvmedalje og ny nasjonal rekord på 8.54,61. Mekides Abebe, som ble nummer fire under OL i fjor, tok bronsemedaljen med et løp på 8.56,08. Hun løp under 9 minutter for første gang. Løpet var som nevnt rekordraskt, og det var også første gang tre løpere var under 9 minutter i samme løp. Med en litt bedre hinderpassering for Yavi kunne det vært fire.

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Norah Jeruto Kazakhstan 8.53,02 CR 2 Werkuha Getachew Etiopia 8.54,61 NR 3 Mekides Abebe Etiopia 8.56,08 PB 4 Winfred Mutile Yavi Bahrain 9.01,31 5 Luiza Gega Albania 9.10,04 NR 6 Courtney Frerichs USA 9.10,59 SB 7 Aimee Pratt Storbritannia 9.15,64 NR 8 Emma Coburn USA 9.16,49 9 Marwa Bouzayani Tunisia 9.20,92 10 Alice Finot Frankrike 9.21,40 11 Peruth Chemutai Uganda 9.21,93 12 Courtney Wayment USA 9.22,37 13 Celliphine Chepteek Chespol Kenya 9.27,34 14 Marusa Mismas Zrimsek Slovenia 9.40,78 15 Gesa Felicitas Krause Tyskland 9.52,66

