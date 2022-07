Natt til fredag 22. juli var det klart for forsøksheat på 800 meter for kvinner. Det har vært skrevet mye om Warholms kamp mot klokka i forbindelse med hans skade, men en som absolutt også har kjempet for å bli klar i tide, er Hedda Hynne. Onsdagen før mesterskapet kom nyheten om at hun hadde testet positivt på Covid-19. Siden da har det meste handlet om å bli frisk og teste negativt i god nok tid til å kunne stille. Og hun rakk det!



Nå kunne alt fokus rettes mot oppgaven om å ta seg videre til semifinale og etter hvert finale, noe hun nesten klarte for tre år siden da VM ble arrangert i Doha. Nattens forsøksheat ble løpt i hele seks heat, hvor Hynne var satt opp i det siste. De 3 første fra hvert heat kvalifiserte direkte, samt de 6 beste tidene.



Heat 6 (med Hedda Hynne)

Heat 6. Siste heat. Heddas heat. Puh! Hedda har en pers på 1.58,10 på 800 meter, fra et løp i Sveits høsten 2020. Hun har med det den tredje beste persen i feltet. Natoya Goule fra Jamaica har pers på 1.56,15 fra Monaco for fire år siden mens Mary Moraa fra Kenya løp 1.57,45 for kun en måned siden.



Hedda smiler og vinker fra bane 2 når kameraet er foran henne, og pang så er vi i gang! Etter første sving havner hun inne ved lista tredje sist. Litt innestengt for øyeblikket. Bra det er halvannen runde igjen. Første runde på 58,97. God fart. Bra for Hedda. Men hun er nest sist og innestengt. Hva skal hun gjøre nå? Det begynner å haste når siste sving starter. Nei. Sykdommen har nok gjort sitt. Altfor langt bak og inn på sisteplass på 2.06,27.



Det ble ikke semi, men du verden! Hun hadde covid for en drøy uke siden. Forberedelsene har mildt sagt vært forferdelig vanskelige, vil vi anta. Nå blir det hjemtur og forberedelse til EM. Nytt fokus. Først i mål ble jamaicanske Goule på 2.00,06. Moraa fra Kenya ble nummer to og Wielgosz fra Polen tok tredje.



- Jeg er veldig lei meg.

En tårevåt Hynne snakket med NRK etter løpet og fortalte at dette ble akkurat så ille som man kunne frykte. Hun sa at hun nå må jobbe med å fordøye dette.

- Det har vært en hard uke. Jeg elsker å representere Norge og må si takk for all støtte i uka som har vært. Jeg er veldig lei meg for å ha prestert så dårlig, men jeg må bare riste det av meg å gjøre det bedre neste gang, sa hun.



Videre fortalte hun at det var vanskelig å ta inn over seg at hun faktisk ble smittet av korona. Hun hadde unngått det helt siden pandemien startet.



- Det kommer et EM snart og et VM neste år, så det mangler ikke noe når det gjelder ting å motivere seg for, avsluttet hun til NRK.

De andre heatene

Heat 1 gikk veldig raskt unn til å være forsøk. Første runde gikk på 57,59 og etiopiske Welteji løp først i mål på 1.58,82. Den største favoritten Jemma Reekie fra Storbritannia samt Adelle Tracey fra Jamaica gikk også direkte videre. Disse tre var et godt stykke foran resten.



I heat 2 gikk det også fort. 57,97 på første runde. Men i siste sving ble det baluba. Australske Bisset hadde ledet opp til den svingen før hun ble passert av favoritt Hodgkinson fra Storbritannia. Like etter gikk Bisset i bakken og hele feltet ble ganske forstyrret. Første kvinne i mål ble i hvert fall Hodgkinson med 2.00,88. Anita Horvat fra Slovenia ble nummer to og Lore Hoffmann fra Sveits nummer tre på samme tid som tyske Christina Hering.



Heat 3. Med blant andre amerikanske Athing Mu. En svært populær løper med pers på 1.55,04. Hun tok etter hvert teten og passerte første 400 på 1.00,38. Roligste til nå. Fantastisk løpesteg på Mu. Ser ut som om hun jogger. Fem kvinner kjempet om de tre plassene. Mu med full kontroll og seier på 2.01,31. I tillegg går Nakaayi fra Uganda og Baker fra Storbritannia direkte videre.



Heat 4. Den amerikanske verdensmesteren fra 800 meter innendørs, Ajee Wilson, er på plass. 58,95 på første runde med Wilson i front. Inn i siste sving havner hun ned på tredje og gjør det så vidt litt spennende nedover oppløpet. Allikevel har hun nok god kontroll og sparer krefter. Franske Lamote (2.00,72), etiopiske Hailu og Wilson går direkte videre.



Nest siste heat. Etiopiske Alemu først etter en runde og passerer på 1.00,73. Amerikanske Raevyn Rogers har som regel en formidabel sluttspurt. Denne gangen starter hun den veldig sent og det ser vanskelig ut. Men neida, hun klarer det. Tar til og med førsteplassen på 2.01,36, ett hundredel foran Alemu. Tredjeplassen går til Noélie Yarigo.





Relaterte artikler:

Kondis´ samleside for VM i friidrett