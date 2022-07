Fra forsøksheatet på 5000 meter skulle fem løpere direkte videre fra hvert av de to heatene. I tillegg ville de fem beste tidene bli kvalifisert.



Jakob med full kontroll i god fart

I feltet til Jakob løp 7 løpere med en pers under 13 minutter. Jacob Krop og Daniel Simiu Ebenyo fra Kenya, Yomif Kejelcha og Muktar Edris fra Etiopia, samt canadiske Mohammed Ahmed, britiske Marc Scott og amerikanske William Kincaid. Selv har Jacob den europeiske rekorden på 12.48,45.



Fra starten slapp Jakob seg helt tilbake på halen og var plassert bakerst i feltet helt til cirka 1300 meter var løpt. Første 1000 meter ble passert av teten på 2.43,67. Etter 2000 meter hadde han fortsatt 14 løpere foran seg og det var 30-35 meter opp til Grijalva fra Guatemala som nå førte i front med 10 meters luke.



Jakob var ekstremt kald i hodet på dette tidspunktet Det oppstod luker foran og det var langt frem ved passering 2400 meter, men han virket ikke stresset. Unngikk å bli rammet av et fall foran seg. Puh! Ved passering 3000 meter måtte det ha vært rundt 40 meter opp til Grijalva for Jakob, men vår mann hadde god kontakt med hovedfeltet.



Det begynte å bli god strekk i feltet og høyere fart med fire runder igjen. Ebenyo fra Kenya hadde nå tatt igjen Grijalva. Med 3 runder igjen var det 10 løpere med i et noe langstrakt tetfelt. Jakob jobbet seg sakte men sikkert framover i dag. Han tok hele løpet med ro, og så ut til å ha hundre prosent kontroll. Med en runde igjen var seks løpere med og Jakob lå på tredje. Fikk litt luft bak seg til nestemann og dette så veldig greit ut. Nedover oppløpet var han mest opptatt av å få med seg publikum. Null problem. Videre til finale som andremann på 13.13,92. Krop vant heatet på 13.13,30.



Fornøyd Jakob Ingebrigtsen

- Jeg vet at 5000 meter er en beinhard øvelse. Vi springer langt og vi springer fort. Man må jobbe om man vil eller ikke, sa Jakob til NRK etter løpet.



Om finalen sa han at han bare får gjøre det beste han kan, og hvis det ikke holder til å være best så er han ikke bra nok.

Kvalifiserte til finale fra Heat 1

Q = direkte kvalifisert

q = Kvalifisert på tid

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Oscar Chelimo Uganda 13.24,24 Q 2 Grant Fisher USA 13.24,44 Q 3 Selemon Barega Etiopia 13.24,44 Q 4 Joshua Cheptegei Uganda 13.24,47 Q 5 Abdihamid Nur USA 13.24,48 Q 6 Nicholas Kipkorir Kenya 13.24,56 q

For tøft for Narve Gilje Nordås

Narve Gilje Nordås løp i felt med mange sterke løpere. Blant andre etiopiske Telahun Bekele og Selemon Barega, amerikanerne Grant Fisher og Abdihamid Nur, Oscar Chelimo og Joshua Cheptegei fra Uganda, spanske Adel Mechaal og kenyanske Nicholas Kipkorir.



Vår mann Narve havnet på halen av feltet relativt tidlig, og lå helt bakerst i et samlet felt etter 1500 meter. Det var Bekele og Kipkorir som styrte farten i front den første delen av løpet. Fram til 3000 meter var hele feltet fortsatt samlet, men derfra begynte de svakeste løperne og tape terreng.



Narve var på dette tidspunktet fortsatt med, og det så ut som om han kanskje kunne ha mer på lager, men da det 3-4 runder før mål oppstod noen meters luke som han ikke klarte å tette, forstod man at dette ville bli hardt. Med 1000 meter igjen var det åpenbart at det ville bli for tøft med avansement.



Mot mål ble det et skikkelig spurtoppgjør mellom 7 mann, hvor det var Chelimo som var raskest med 13.24,24. Fisher og Barega fikk samme tid 13.24,44, mens Cheptegei var 3 hundredeler bak og Nur ytterligere en hundredel bak. Ganske så jevnt med andre ord. De som havnet rett utenfor topp 5 var Kipkorir og Bekele, hvor sistnevnte faktisk ble slått ut på tid. En liten bombe der altså. Narve løp i mål til en 13. plass på 13.37,14.



Til NRK sa han at dette ble som han fryktet og at han gikk i akkurat den fella som han tidligere har snakket om. Han tror forøvrig ikke at han hadde hatt sjans mot slutten dersom han hadde klart å henge på. Han fortalte at planen var å ligge cirka midt i feltet, men at det hele tiden kom løpere forbi slik at man havnet på halen. Det ble da mye rykk og napp-løping som er tungt selv om farten ikke er altfor høy.



Han sa også at han ikke hadde mye å stille opp med mot dette feltet og at de beste er best.



Kvalifiserte til finale fra Heat 2

Q = direkte kvalifisert

q = Kvalifisert på tid

Plass Utøver Nasjon Tid 1 Jacob Krop Kenya 13.13,30 Q 2 Jakob Ingebrigtsen Norge 13.13,92 Q 3 Luis Grijalva Guatemala 13.14,04 Q 4 Yomif Kejelcha Etiopia 13.14,87 Q 5 Mohammed Ahmed Canada 13.15,17 Q 6 Daniel Simiu Ebenyo Kenya 13.15,17 q 7 Muktar Edris Etiopia 13.21,19 q 8 Marc Scott Storbritannia 13.22,54 q 9 Sam Parsons Tyskland 13.24,50 q

