Løpet burde passe for de aller fleste. Løypa er lettløpt og måler 5 kilometer. Den går på gode stier og er i følge arrangøren Norges raskeste løype på sti. Har du aldri løpt en 5-kilometer før, så er kanskje dette et passende løp? Her kan du velge å løpe på tid eller uten tidtaking.



Løpet som altså tidligere het Hytteplantesten oppstod i 1995 som et testløp for Hytteplans løpere som skulle løpe Ringeriksmaraton. Etter hvert vokste løpet og ble et stort mosjonsløp. Det arrangeres på Eggemoen i lettløpte løyper utenfor Hønefoss. I fjor ble det arrangert under navnet HQ-testen.



I tillegg til en kontrollmålt 5 kilometer, tilbys det barneløp over 750 meter og 1500 meter. Det blir medalje til alle deltakere, samt uttrekkspremier. De beste vil også konkurrere om pengepremier.



Løyperekorder

Magnus Tuv Myhre satte ny løyperekord på 14.22 under fjorårets utgave. Løyperekorden for kvinner tilhører Karoline Bjerkeli Grøvdal (2014) og lyder 16.12.





