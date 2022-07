Steffan Hartz Repshus spurtet fra Ola Lierhagen og Oddvin Offigstad og sikret seg sin 3. seier i Sjusjørittet i 2018. (Foto: Rolf Bakken)

Stabil deltakelse

Det er Brøttum IL som arrangerer rittet fra Sjusjøen Langrennsarena, og årets comeback vil bli det 9. arrangementet i rekken etter at rittet ble lansert med stor deltagelse allerede i debutåret 2012. Sjusjørittet var et av få sykkelritt som greide å holde på deltakelsen i perioden 2012 - 2019. I 2019 fullførte 260 den forrige utgaven, ungdomsklassene inkludert. Det var "mot normalt" en liten økning fra året i forveien. Toppåret var i den 3. utgaven i 2014, men rittet har som deltakerstatistikken under viser, hatt en stabil tall med 230 og 300 ryttere hvert eneste år.

Antall fullførende deltakere i Sjujsørittet 2012 - 2019: År: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Antall deltakere: 228 299 306 292 229 290 250 260

Birkentest

Rittet er ca. 56 km langt med 1300 høydemeter i flott fjellterreng mellom Sjusjøen, Pellestova, Hornsjø og Åstadalen. Rittet går stort sett på grusvei med noe innslag av lette terrengpartier. Det er en variert og spennende løype som passer for alle som liker å sykle. Rittet er åpent for alle og er ment å passe for både aktive syklister og mosjonister. Den siste delen far toppen av Rosinbakkene er identisk med traséen til Birkebeinerrittet som går fire uker senere.

Det vil i år bli arrangert egen ungdomsklasse i en ny trase. Det er også barnerittet for barn i alderen 6-12 år som kjører tilpassede antall runder i en rundløype i terrenget rundt Sjusjøen Langrennsarena midt i Birkebeinerløypa.

Målgang på Sjusjøen Langrennsarena. (Foto: Rolf Bakken)

Løype-kart og -profil:

