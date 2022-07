- Det er ikke mulig å gjennomføre en forsvarlig krysning av Mázejohka, vest for Maze. Her er vannføringen ekstrem, med dobbelt så mye vann som normalt, forteller traséansvarlig Jon Vidar Bull.

Vannstanden er nå på 180 kubikkmeter/sekunder. Normalt på denne tiden av året er vannstanden på 90-100 kubikkmeter/sekunder.

Omleggingen av traséen betyr at deltakerne sykler den gamle grusveien mellom Suolovuopmi og Kautokeino. Dette er en strekning på cirka 80 kilometer, som opprinnelig skulle sykles på ATV-spor lengre vest på vidda.

Offroad Finnmark 700 km starter i Alta kl 18 mandag kveld, og vinner er ventet i mål torsdag.





(Foto: Ole Kristian Kivijervi/Offroad Finnmark)



Fakta om Offroad Finnmark:

Arrangeres for 14. gang: I 2008 deltok sju ryttere. 2020 var et redusert tilbud med kun 150 km.

Tøft: Regnet som et av verdens hardeste terrengsykkelritt. Trolig Norges tøffeste idrettskonkurranse.

Opplevelser: Sykles gjennom Norges eneste skikkelige villmark – noe som byr på fantastiske opplevelser.

Distanser: 150, 300 og 700 km.

Antall klatremeter OF700: 13.000 meter

Antall klatremeter OF300: 4.400 meter

Antall klatremeter OF150: 2.300 meter

12 sjekkpunkt.: Mange av de tradisjonelle fjellstuene benyttes.

Sykler på 2- og 3-mannslag: OF150 er soloritt. Det er også soloklasse i årets OF700.

Nye traséer hvert år: For å spare naturen og gi deltakerne nye naturopplevelser.



