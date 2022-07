Totalt 2823 deltakere startet sitt løpeeventyr på Bornholm mandag denne uken. Det er inndelt i klasser, og løpere i alle aldre deltar. De voksne skal i løpet av fem dager gjennom en maratondistanse. I løpet av de fem dagene løpet står på, får man oppleve det beste Bornholm har å by på. Man får sanden, havet, klippene, de lange og seige motbakkene i Bornholms skog, de bratte stigningene på Hammershus og to hurtige byløyper.



Tusenvis av tilskuere fyller gatene på den danske øya som ligger i havet mellom Sverige og Polen. Både mosjonister og eliteutøvere fra en rekke land står på startstreken.





Tirsdagens etappe på Bornholm går hovedsaklig på stranden. (Foto: Etape Bornholms nettside)



58 norske løpere deltar

Etape Bornholm er nok et fast innslag på kalenderen for mange norske familier, og i år deltar 46 voksne løpere og 12 barn. Dette er allikevel en lavere norsk deltakelse enn det som har vært vanlig de siste årene før pandemien.



Norske løpere har også hevdet seg godt på den danske øya. Anders Gløersen ble nummer to her i 2019, da svenske Jessica Gunnarsson (som løper for norske SK Vidar) ble nummer fire i kvinneklassen. Jessica med familie er også på startlisten i år. Marthe Katrine Myhre gikk til topps i 2018 og tilbake i 2011 tok Kirsten Marathon Melkevik fire strake seire.





Anders Gløersen ble nummer 2 i 2019. (Foto: Sparta Atletik/Kenneth Jensen)



Etappene

På åpningsdagen ble det løpt en 10-kilometer i en relativt hurtig løype på vei og sti rundt byen Hasle på vestkysten. Even Bentzen Løvås ble beste norske herre med 33.36, noe som holdt til en 9.plass. Emil Kullerud løp på 35.59 mens Knut Nordviken kom i mål på 37.00. Av de norske kvinnene løp Merete Norheim Morken raskest, på 48.23. Beate Norheim løp på 48.57, mens Birgit Hestnes Kofoed brukte 49.18 til mål. Vi må også legge til at tidligere nevnte Jessica Gunnarsson løp på 37.53.



Etappe 2 går over 5,8 kilometer på stranden. Her blir underlaget stort sett sand. Den tredje etappen er på 7,8 kilometer og er en kupért skogsløype i Bornholms skog. Torsdag går etappe 4, som er på 8,6 kilometer gjennom Hammershus og Fyrvej. Etappen kalles Konge-etappen og byr på mange høydemeter. Den starter med en lang stigning på omlag 2,5 km, og avsluttes med en bratt motbakke på rundt 15 %. Etape Bornholm avsluttes på fredag med en ny 10 kilometersløype. Dette er en hurtig trasé ig og rundt byen Rønne. Til Rønne stadion er det ventet tusenvis av tilskuere.





Barna har egne løp i Etape Bornholm, og flere norske barn og ungdom deltar. (Foto: Etape Bornholms nettside)



Norske barn og ungdom i farta

Etape Bornholm er et fast innslag på kalenderen for mange familier, både danske, svenske og norske. 12 norske løpere stiller i barneklassen i år, og Haakon Heltzer Sørstad fra Tranby løp nest raskest av alle gutta på åpningsdistansen 3,4 kilometer, da han løp på 13.18. Sine Wallberg var den raskeste norske jenta på distansen, og også hun var nest raskest totalt, med 15.25. Løperne i denne aldersklassen er fra 0 til 14 år, og de løper totalt en kvart maraton på 3 dager.



Mer informasjon:

Etape Bornholms hjemmeside

Løpets Facebookside