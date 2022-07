I eliteklassene er det blant juniorene vi finner de beste resultatene. Pia Young Vik fra Nydalen leder D20 Elit etter to løp, mens Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalen er nr 2 i H20 elite. I D18 elit er Mathea Glørsen, Tønsberg beste norske på 8. plass, mens Alfred Bjørnerød, OK Moss er nr 5 i H18 Elit.

I seniorklassene er det Haldenløperen Natalia Gemperle, som er best fra en norsk klubb med 5. plass, mens best med norsk pass er veteranen Marianne Andersen på 21. plass. Hos herrene er det Eskild Kinneberg, OK Kåre som er beste nordmann på 3. plass i sammendraget, mens Gaute Steiwer, Fredrikstad er nr 6.

O-Ringen

Foto: Stein Arne Negård og Bjørn Hauge