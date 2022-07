O-Ringen

D21 Elit, 2 460 m:

1) Eline Gemperle, Göteborg-Majorna OK, 14.05,

2) Lisa Risby, OK Kåre, 14.28,

3) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 14.50,

10) Tilda Johansson, Bækkelagets SK, 15.37,

12) Svetlana Mironova, Halden SK, 15.41,

17) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 16.06,

H21 Elit, 2 580 m:

1) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 14.20,

2) August Mollén, OK Denseln, 14.25,

2) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro OK, 14.25,

4) Håvard Sandstad Eidsmo, IFK Göteborg Orientering, 14.29,

6) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 14.51,

8) Mats Eidsmo, NTNUI, 15.02,

9) Ulrik Astrup Arnesen, NTNUI, 15.04,

D20 Elit, 2 160 m:

1) Penelope Salmon, Auckland OC, 13.22,

2) Viktoria Mag, Sävedalens AIK, 13.27,

3) Pia Young Vik, Nydalens SK, 13.40,

11) Oda Scheele, Nydalens SK, 14.36,

22) Vilde Margrethe Sæbbø, Sandnes IL, 14.58

H20 Elit, 2 460 m:

1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 13.42,

2) Basile Basset, OK Denseln, 13.47,

3) Peter Molloy, Kalevan Rasti, 13.50,

7) Tobias Alstad, Frol IL, 14.15,

11) Mikkel Holt, Freidig, 14.26,

18) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 14.43,

D18 Elit, 2 030 m:

1) Alma Svennerud, Karlskrona SOK, 13.04,

2) Eeva-Liina Ojanaho, Ounasvaaran Hiihtoseura, 13.36,

3) Ema Cerna, Czech Junior Team, 13.54,

9) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og Omegn, 14.21,

16) Mathea Spets Storhov, Freidig, 14.44,

17) Anna Taksdal, Ganddal IL, 14.46,

18) Heidi Kristina Sebjørnsen, Fossum IF, 14.49,

H18 Elit, 2 470 m:

1) Alfred Bjørnerød, OK MOSS, 14.07,

2) Casper Blakskjær, Eksjö SOK, 14.26,

3) Joel Golsäter, OK Kåre, 14.29,

4) Philip Romøren, Fossum IF, 14.39,

24) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 15.24,