Resultater 5 km menn

Nummer to på 5 km blei Robert Hisdal, BFG Bergen Løpeklubb med tiden 15.41 som også er under den tidligere løyperekorden. På tredjeplass kom Børge Godejord, Trondheim og Omegn Sportsklubb med 16.56. Beste jente på 5 km blei Sigrun Aker Nordeng. Sp.kl. Vidar med tiden 19.27. Nummer to her blei Elsa Wilheilmsson, Ålesund på 20.07.



Lasse Aleksander nærmer seg mål og vi ser andremann Robert Hisdal litt lenger bak



Robert Hisdal var på ferie i Ålesund, men hadde også tid til deltakelse i Sommerløpet



En annen feriegjest var Børge Godejord fra Trondheim som la beslag på tredjeplassen

Resultater 5 km kvinner



En annen som også var innom Ålesund på sommerferie er Sigrun Aker Nordeng fra Sportsklubben Vidar. Hun vant 5 km for kvinner. Nummer 109 er Erik Sondre Paulsen fra samme klubb



Elsa Wilhelmsson blir nest beste kvinne på 5 km

Dette var det tredje sommerløpet i Ålesund. Forholdene i dag var gode for distanseløping innover Vasstranda i Spjelkavik. Oppholdsvær, 12 varmegrader og praktisk talt ikke vind var rammen rundt løpet. Ikke noe sommertemperatur, men ideelt for løpe-konkurranser. Bedriftsidretten arranger et sommerløp til om tre uker. Etter det er det planlagt løp rundt Lerstadvatnet der man selv kan velge antall runder.

På 10 km blei det seier til Hans Jakob Hunnes, Ludvikdalen og Omegn Lauparlag på tiden 35.53. På andreplass kom Jan ketil Vinnes, Kondis med tiden 37.10. Nummer tre blei Joachim Olsvik, Ålesund på 38.41.

Resultater 10 km menn



Hans Jakob Hunnes vinner 10 km



Jan Ketil Vinnes blir nummer to



Joachim Olsvik tar tredjeplassen

Resultater 10 km kvinner



Janne Elin Vatnaland, Spirit Stavanger FIK vinner 10 km for kvinner på tiden 40.26



Tonje Brande, Ålesund tar andreplassen med tiden 42.29



De tre beste kvinnene på 10 km. Fra venstre, Louise Skak (nr. 3), Janne Elin Vatnaland (vinner) og Tonje Brande (nr. 2)