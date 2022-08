Arrangementet har to distanser, 5 og 10 km der det var felles start for alle ved Lillevatnet i Spjelkavik. Løypen gikk innover Vasstranda på gangveger og lite trafikkert veg. Ved siden av det oppgitte deltakertallet, var det også med en del barn som løp sammen med foreldrene, men for barna sin del, uten tidtaking.

Distansevinnerne på 10 km var Tryg-Arne Alnes Løkkeborg, Emblem IL med tiden 34.39 og Louise Skak, Ålesund på tiden 42.08. På 5 km seiret Erik Sondre Paulsen på 18.02 og Janne Elin Vatnaland, Spirit Stavanger FIK med tiden 19.19.

Neste løp i Ålesund blir nå fjell- og motbakkeløpet Emblemsfjellet Opp søndag 28. august som har flere distanser på programmet. Deretter har vi Blodslitet onsdag 7. september som går over byfjellet Aksla.

RESULTATER 5 KM

RESULTATER 10 KM

Se flere bilder her

Bildene er tatt av Helge Fuglseth



Janne Elin Vatnaland vinner 5 km for kvinner



Marianne Fløttum, Velledalen IL tar andreplassen



Anne Mari Lausund Relling tar tredjeplassen på 5 km



Erik Sondre Paulsen blir beste mann på 5 km



Per Inge Bjørnestad tar andreplassen på 5 km i klassen for menn



Nils Gustav Hungnes blir nummer tre



Eneste og beste kvinne på 10 km var Louise Skak



Tryg-Arne Alnes Løkkeborg blei beste herreløper på 10 km



Ole Lukkedal, Ørskog IL tar andreplassen på 10 km



Petter Hørthe blir nummer tre



De to beste på 10 km, Tryg-Arne Alnes Løkkeborg og Louise Skak