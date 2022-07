En uke med O-Ringen (5-dagers), verdens største o-løp, ble lørdag avsluttet med jaktstart i skogene syd for Uppsala. Noe som har vært en uke med krende orientering i et svært faltt og meget detaljrikt terreng. Her var det få om noen som kom seg bomfritt gjennom uken.

I elteklassene ble det en norsk totalvinner: Pia Young Vik, Nydalen vant den eldste juniorklassen, D20 elit. I H20 elit ble Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalen beste nordmann med 3. plass. I D18 elit ble Synne Sandven, Notodden beste norske løper på 7. plass, mens Alfred Bjørnerød, OK Moss ble beste nordamann i H18 elit med en 15. plass.

' Eskil Kinnerberg på vei mot 2. plass i H21E

Herrenes senior eliteklasse ble vunnet av Gustav Bergman, OK Ravinen, mens nordmannen Eskil Kinneberg, OK Kåre ble nr 2.

Dameklassen ble vunnet av Sara Hagström, IFK Göteborg, her ble Marianne Andersen, Kristiansand best av de norske på 11. plass

Det ble totalt 13 norske totalvinnere i årets O-Ringen, hvor 12.448 stilte til start i det 5. løpet.

O-Ringen

Resultater

D21 Elit:

1) Sara Hagström, IFK Göteborg Orientering, 4.22.56,

2) Lisa Risby, OK Kåre, 4.31.05,

3) Natalia Gemperle, Alfta-Ösa OK, 4.38.21,

4) Svetlana Mironova, Halden SK, 4.50.16,

5) Tilda Johansson, Bækkelagets SK, 4.52.29.

H21 Elit:

1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 4.08.55,

2) Eskil Kinneberg, OK Kåre, 4.15.53,

3) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 4.22.18,

4) Simon Hector, Snättringe SK, 4.22.25.

D20 Elit:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 3.34.05,

2) Sabina Aumo, Kungälvs OK, 3.40.22,

3) Amanda Granqvist, OK Ravinen, 3.43.37,

4) Alina Niggli, O JURA, 3.48.36.

H20 Elit:

1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 3.22.27,

2) Noel Braun, Växjö OK, 3.37.09,

3) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 3.41.30,

4) Thomas Radondy, Tous Azimuts Douai, 3.46.13.

D18 Elit:

1) Eeva-Liina Ojanaho, Ounasvaaran Hiihtoseura, 3.02.05,

2) Yrsa Röjgård, OK Kolmården, 3.26.10,

3) Alma Svennerud, Karlskrona SOK, 3.34.44,

4) Ema Cerna, Czech Junior Team, 3.38.30,

7) Synne Sandven, Notodden OL, 3.38.44,

8) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 3.39.00.

H18 Elit:

1) Hannes Mogensen, OK Ravinen, 3.09.26,

2) Odin Ek, Nyköpings OK, 3.12.36,

3) Daniel Bolehovský, Czech Junior Team, 3.12.58,

4) Ilya Malygin, IFK Mora OK, 3.13.04.

Norske vinnere i øvrige klasser:

D21 Lång: 1) Tilla Farnes Hennum, NTNUI, 4.59.04.

D21: 1) Marte Narum, Nydalens SK, 3.54.59.

D21 Kort-1: 1) Helena Karlsson, Nydalens SK, 2.53.14.

D17-20 Kort: 1) Martine Skjelsvik, Lillehammer OK, 3.28.50.

D14: 1) Helene Scheele, Nydalens SK, 2.27.36.

D35 Kort: 1) Sofie Johansson, Vang OL, 2.32.15.

H45-1: 1) Emil Wingstedt, Halden SK, 2.57.31.

H45 Kort-2: 1) Hans Trøan, Nittedal OL, 2.27.44.

H50-1: 1) Tore Sandvik, Halden SK, 2.55.26.

H65: 1) Sören Jonsson, Nydalens SK, 2.54.28.

D80: 1) Torid Kvaal, Freidig, 2.57.50.

D85: 1) Inger E. Vamnes, Hamar OK, 4.08.58



D21E vinner: Sara Hagström, IFK Göteborg



Gustav Bergman, OK Ravinen vinner H21E

Eeva-Liina Ojanaho, Ounasvaaran Hiihtoseura vinner D18E

Hannes Mogensen, OK Ravinen H18E

Axel Elmblad, Bredaryds SOK H20E