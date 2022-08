– Det er litt marginer imot i dag, når vi har to løpere på 21. plass, sier landslagssjef Janne Salmi etter dagens kvalifisering over mellomdistanse på EM i Rakvere i Estland.



Da henviser den norske landslagssjefen til at det er 20 stykker som tar seg videre fra hvert heat til finalen på mellomdistanse på lørdag. I tillegg til de to nevnte på 21. plass, var det ytterligere 3 løpere som fikk reisepass etter dagens kvalifisering, og dermed ikke blir å se i finalen:

– Det er klart at vi er litt skuffet over at såpass mange havner utenfor. Men terrenget i Estland er så spesielt og krever en del spesifikke forberedelser, kommenterer landslagssjefen.

– Men vi har også en del gledeemner. Både Andrine Benjaminsen, Marie Olaussen, Tone Bergerud Lye, Eskil Kinneberg og Ane Dyrkorn gjør gode løp og får dermed starte seint i finalen. Noe som kan være viktig i et terreng hvor det er så mye «bush».



Førstnevnte – altså Benjaminsen – var klart best i sitt heat, og går dermed ut som en av de aller siste på lørdag:

– I dag fungerte det bra. Jeg har tatt et skikkelig «skippertak» på skogsorienteringen etter VM-sprint i Danmark for en måned siden, og fikk gode svar i dag, sa hun etter løpet.

I tillegg til de fem som landslagssjefen nevner, kvalifiserte også Victoria Hæstad Bjørnstad (8), Inrid Lundanes (11), Elias Jonsson (13), Gaute Steiwer (15), Kasper Fosser (16), Magne Dæhli (19) og Lukas Liland (20) seg til finalen på mellomdistanse under dagens kvalifisering. Andreas Sølberg (21), Kaja Winsnes Nordhagen (21), Hans Petter Mathisen (25), Jørgen Baklid (34) og Anna Ulvenseøn (34) tok seg ikke til finalen.

I morgen fortsetter EM med langdistanse. Dette er «finaleøvelse» på direkten, og vinneren i morgendagens konkurranse fra samme arena er altså europamester på langdistanse. Du kan se dette direkte på NRK 1 fra klokken 13–16 i morgen.

Samtlige finaler sendes direkte på NRK1 etter følgende TV-tider:

Torsdag 4. august - langdistanse kl 13:00 – 16:00

Lørdag 6. august – mellomdistanse finale kl 12:30 – 15:00

Søndag 7. august – stafett kl 10:30 – 13:30

Program under EM (Estland ligger 1 timer foran Norge):

Onsdag 3. august - mellomdistanse kvalifisering fra kl 13 (lokal tid)

Torsdag 4. august – langdistanse fra kl 11 (lokal tid)

Lørdag 6. august - mellomdistanse finale fra kl 12 (lokal tid)

Søndag 7. august – stafett fra kl 10 (lokal tid)

Norske resultater: