Primus motor for Meråker Mountain Challende er evig energiske Hallgeir Martin Lundemo. Denne gangen var han noe skuffet over deltakelsen, men svært fornøyd med arrangementet ellers. Nå planlegger han for å søke om NM-status i 2024, seks år etter at MMC var NM-arena forrige gang.

I sol og glimrende vær i Meråkerfjellene vant trønderen John Marius Hegseth ultradistansen for fjerde år på rad etter en tur i tøft terreng på nesten 9,5 time. Han hadde solid margin til arrangørklubbens Jonas Helgesen Sæther og Hell-løperen Torgeir Kruke (han som arrangerer Kruke's Backyard Ultra).

Pallen i herreklassen med Kruke, Hegseth og Sæther. (Arrangørfoto)

Det var ingen kvinnelige løpere som stilte på ultradistansen i år. Den er oppgitt til 70 km, men måler vel egentlig noe over 60 km - men føles kanskje som 70....

På 42-kilometeren - distansen som kun har busstransport og ikke båtskyss til start, var det med to kvinner. Vinner ble Anne Bjerknesli fra Meråker foran Liv Berit Jegteberg Lystad fra Drøbak (konkurrer for Kondis). Herreklassen ble vunnet av Eirik Utheim fra Hell Ultraløperklubb foran bergenseren Audun Wanvik Haugen.



De to kvinnene som fullførte maratondistansen i fjellet. (Arrangørfoto)



De tre beste herrene på maraton. (Arrangørfoto)



Gunhild Kvistad i mål på 21 km. På denne distansen har vi foreløpig ingen resultater. (Arrangørfoto)



RESULTATER PÅ DE TO LENGSTE DISTANSENE (DET VI FORELØPIG HAR TILGANG TIL):

Ultra 70 km Menn 1. John Marius Hegseth 1989 Vørter Ultra 9:24:55 2. Jonas Helgesen Sæther 1988 IL Varden Meråker/Meråker Ultra Runners 10:16:23 3. Torgeir Kruke 1965 Hell Ultraløperklubb 10:35:04 4. Iver Tronsmo Johnsen 1999 Stjørdal Kickbokseklubb 12:16:00 5. Ronny Støbakk 1973 Panserkameratene 12:19:47 6. Simon Strid 1988 13:35:38 7. Nils David Matos Haarsaker 2000 15:26:16

Marathon 42 km Kvinner 1. Anne Bjerknesli 1992 MIL Friidrett 8:11:49 2. Liv B. Jegteberg Lystad 1960 Kondis 8:58:54 Menn 1. Eirik Utheim 1986 Hell Ultraløperklubb / Asics Frontrunner 5:58:08 2. Audun Wanvik Haugen 2000 6:15:07 3. Rasmus Lindboe Halvorsen 1975 6:29:32 4. Bård Aksnes 1972 Hommelvik IL 6:38:07 5. Frank Aasgård 1980 Rypetoppen Adventurepark 7:25:29 6. Anders Schjølberg 1992 Vågå IL 8:43:52 7. Arne Lindgjerdet 1980 IL Nybrott 10:49:17 8. Jan Vegard Østerås 1990 10:49:26

Jonas Sæther i løypa... (Arrangørfoto)



Torgeir Kruke. (Arrangørfoto)

Simon Strid på Huva, siste 1000-meterstoppen. (Arrangørfoto)



Matos Haarsaker passerer Huva, med heiagjengen rundt seg. (Arrangørfoto)