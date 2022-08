Her gir Kristian Klevgård sin rgrn versjon av årets Sjusjøritt som var sesongdebuten på MTB for landeveisrytteren i Team Kjekkas.



- Det var veldig moro og et et veldig bra startfelt i år, så konkurranse var god. Det ble full fart fra start spesielt med Team Hardrox som prøvde mye. Den første timen ble det masse støting i alle knekkerne, så farten var veldig høy.



- Jeg prøvde bare å være med på leken hele veien. Jeg kjørte gjennom løypa på torsdag og visste at det var viktig å sitte langt foran og godt ut på høyresiden av det ene terrengpartiet. Utenom det var det bare å være med å skape litt ritt, sier årets Sjusjøvinner.

Full gass fra bunnen

- Etter Åstaelva kom vi til en liten knekker der jeg kjørt full spurt for å prøve en siste gang før vi skulle opp Rosinbakkene. Der fikk jeg en luke, og da var det bare å kjøre full gass inn til mål. Jeg ga på ekstra mye de første 10-15 minuttene, slik at jeg ble vanskelig å se på rettstrekkene. Deretter var det å pace godt opp til toppen av Storåsen (2 km før mål). Så var det bare å trille rolig til mål siden jeg heldigvis hadde såpass stor luke.



Om deltakelsen synes selvsagt også Klevgård at det er kjedelig at det ikke er flere med. Det er de beste som stiller, så de får alltid testet seg på på de rittene som går av stabelen, men det er i den andre enden av resultatlista at folk faller i fra.

Tittelforsvarer i Cykelvasan

Kristian bekrefter at han stiller for å forsvare seieren i Cykelvasan fra fjor:

- Ja, det blir neste terrengritt. Vi (Team Kjekkas) kjører UVI-ritt på landevei i Sverige nå førstkommende helg, og så venter Vasan helgen etter. Må prøve å forsvare det så godt jeg kan. Det blir desto vanskeligere i år, men skal virkelig gi det et forsøk, lover renaingen som har rukket å bli 28 år.



- Jeg sykler i hovedsak landevei, så derfor ble dette årets første terrengritt, sier han som forklaring på "sesongdebuten". Det blir litt tynt med MTB før Cykelvasan, så derfor var det viktig å få en skikkelig gjennomkjøring med Sjusjøen på lørdag - og Birken tur-retur med full gass tilbake igjen fra Rena på søndag......





Jan Harld Scholtz viste muskler på Elgåsen tidlig i rittet. (Foto: Finn Westgård)

10 forfølgere med helt inn

Før utbryteren stakk i det hardeste partiet før Rosinbakkene var det 20 mann med i tegruppa, men etter den berømmelige stigningem, en avstikker på et terrenparti og videre til toppen på Elgåsen var forfølgerpulja redusert til halvparten. I spurten var det Sindre Sagbakken fra Lillehammer CK og Håvard Gjeldnes fra Trollheimen SK som knep de to siste pallplassene.

Forsvarte "kvinnetrøya"

I kvinneklassen utviklet det seg en ren duell mellom "tittelforsvarer" Cathrine Årstad Olsen fra Bingsfoss SK som vant i 2019 og lokalhåpet Marianne Byfuglien fra Nes Sp.kl. Etter at de to var samlet halvveis ved Hornsjø, tilkjempet Årstad seg en ledelse på nesten minuttet i det avgjørende partiet opp til Elgåsen. Selv om Byfuglien nærmet seg kraftig ned mot mål, kunne Biungsfoss-veteranen trille inn på stadion 15 sekunder foran den yngre utfordreren.

Halvering - men ikke av moroa

Også Sjusjørittet hadde en markert nedgang sammenliknet med forrige utgave i 2019, ja faktisk akkurat en halvering, men gjennomgangsmelodien blant de som stilte til start var at det er artig at noen får det til og arrangerer ritt selv om deltakertallen er lavere. Foruten et par deltakere på Ungdomsrittet og et titalls på barnerittet, var det 134 ryttere på start og 131 i mål på hovedrittet som går innom tre kommuner i fjellet, Ringsaker, Lillehammer og Øyer.



Kondis.no: