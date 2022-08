Først ut av de norske var Benjamin Olsen og Esten Hansen-Møllerud Hauen på 1500 m forsøk. Ullensaker(Kisa-løperen endte på 13. plass i sitt heat med 3:57.64. Ren-Engs Esten Hansen-Møllerud Hauen løp i det tredje og raskeste heatet inn til 7. plass med 3:48.74, vel to sekunder bak siste tid som ga finale. Ren-Eng-løperen gikk son vanlig offensivt til verks og prøvde helhjertet på siste runde, men det stoppet litt opp på oppløpet. Det var de tre beste i de tre heatene og de tre beste tidene som gikk videre til finalen. Totalt ble det 18. og 36. plass for den norske duoen.



Anne Gine Løvnes løp i det tredje av fem heat på sitt 800 m forsøk som skulle vise seg å være det raskeste, og Vidar-løperen gikk med 2:07.24 videre som nr. 5 i heatet som en av de fire på tid i tillegg til de fire beste i hvert heat.



I mesterskapets første finale, 3000 m for kvinner, hadde vi to norske jenter på start, Runars Ina Halle Haugen og Vidars Anna Marie Nordengen Sirevåg. Ina la seg i andreposisjon i feltet i et svært moderat åpningstempo, men skled bakover i feltet da farten ble gradvis kjørt opp. Anna Marie Nordengen Sirevåg mistet tidlig kontakt med halen på feltet og ga seg på en tung dag. Ina endte på 9. plass på 9:40.07 med klar avstand både framover og bakover i feltet.