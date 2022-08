Med 8.15,70 var Esten Hansen-Møllerud Hauen bare halvannet sekund bak persen. Under varme forhold og på en stadion som ligger drøye 1000 m over havet, må det sies å være mer enn godkjent. Persen som Esten satte på Fana stadion i juni, er på 8.14,06.

Åpningsfarten i heatet var høy, og Esten lot være å bli med på hardkjøret. Teten passerte første 1000 m på 2.38, mens nordmannen løp nokså jevne runder. Dermed avanserte han stadig i feltet, og til slutt hadde han bare én mann for mye foran seg i mål. Esten løp i heat to og kunne vite at niendeplass og ei tid under 8.16 ville holde til avansement. Han klarte en av oppgavene og mangla fint lite på den andre. Ren-Eng-løperen har med andre ord truffet bra med formen, noe han også viste på 1500 meteren, men nivået er naturligvis høyt når en møter de beste fra hele verden.

Desto bedre gikk det med den andre nordiske representanten. Danske Joel Ibler Lillesø løp i mål som nummer seks i heat to og hadde så god kontroll at han tok "en Jakob Ingebrigtsen" og flørta med publikum på oppløpet. Heatet ble vunnet av kenyanske Edwin Kisalsak som løp unødvendig fort på 7.55,60.



3000 m menn, forsøk, heat 2 1 Edwin Kimosong KISALSAK KEN 7:55.60 Q 2 Habtom SAMUEL ERI 7:56.70 SB Q 3 Diriba GIRMA ETH 7:57.16 Q 4 Rogers KIBET UGA 7:57.18 Q 5 Keita SATO JPN 8:00.17 SB Q 6 Joel Ibler LILLESØ DEN 8:07.34 Q 7 Hassan Idleh DIRANEH DJI 8:11.08 q 8 David ŠLAPÁK CZE 8:11.55 q 9 Mario MONREAL ESP 8:13.49 q 10 Esten Hansen-Møllerud HAUEN NOR 8:15.70 11 Lucas GUERRA USA 8:21.90 12 Mohammed AATAATI MAR 8:26.66 13 Iker SÁNCHEZ MEX 8:26.95 14 Callum MORGAN IRL 8:36.23 15 Thomas DIAMOND AUS 8:38.84 16 Esteban ORTEGA COL 9:05.92 Teun TER HAAR NED DNF

Vi ser de seks som gikk automatisk videre på tid fra heat 2. Danske Joel Ibler Lillesøe var den siste av dem, og det så ut som han sparte litt krefter til finalen. (Foto: fra World Athletics streaming)



Seks gikk videre fra heat 1

Sjøl om farten var høy fra start også i det første heatet, var det bare de seks første som fikk finaleplass. De seks plassene ble fordelt på seks nasjoner - Kenya, Uganda, Etiopia, Irland, Japan og Belgia - men det vil nok først og fremst være de tre østafrikanske løperne som vil være med å kjempe om medaljene i finalen som går klokka 00.04 natt til lørdag norsk tid.

3000 m menn, forsøk, heat 1 1 Felix Kiptarus KORIR KEN 7:58.12 Q 2 Dan KIBET UGA 7:59.71 Q 3 Melkeneh AZIZE ETH 8:00.37 Q 4 Nicholas GRIGGS IRL 8:08.35 Q 5 Hiroto YOSHIOKA JPN 8:15.95 Q 6 Noah KONTEH BEL 8:16.22 Q 7 Stefan NILLESSEN NED 8:16.34 8 Will BARNICOAT GBR 8:17.32 9 Pedro VAZQUEZ ESP 8:17.99 10 Ian SÁNCHEZ MEX 8:19.35 11 Yazid DALLA ALG 8:19.92 12 Will ANTHONY NZL 8:21.13 13 Patrick CANTLON AUS 8:25.63 14 Loann BRELIVET FRA 8:25.95 15 Matěj HŘEBAČKA CZE 8:26.39 16 Christoph SCHRICK GER 8:30.07 17 Moheddine BENCHAHYD MAR 8:43.27

Alle resultat

Felix Korir fra Kenya vant det første heatet foran Dan Kibet fra Uganda og Melkeneh Azize fra Etiopia. (Foto: fra World Athletics streaming)



Tidskjema/startlister/resultater

World Athletics nettsider

World Athletics på Facebook