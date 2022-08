Maraton

Morten Tronbøl vant maraton 17 år etter han tok sine fire strake seire i den samme løypa i 2002-2005. Riktignok over halvtimen bak tiden fra glansdagene, men med 3.19.38 var han vel åtte minutter foran Kim Aarli Larsen som til slutt ble andremann. Ida Slorafoss var tredje best totalt på 3.29.06 og dermed suveren i kvinneklassen.



Morten Tronbøl disponerte best og avsluttet Kongsvinger Maraton i ensom majestet som for nærmere 20 år siden. (Foto: Janne Slorafoss)



Ultraløper Ida Slorafoss på vei til maratonseier på hjemmebane. (Foto: Janne Slorafoss)



Ole Guttulsrød fra Rygge jubilerte med maraton nr 100 på Kongsvinger. (Foto: Heidi Aarstad)

Maraton kvinner (4 deltakere): Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K23-34 03:29:06 00:00 2 Anne Mari Røsting Strand ELVERUM K40-44 04:01:21 32:15 3 Silje Lyngnes Granlund Tjøme Løpeklubb K45-49 04:05:08 36:02 4 Liv B. Jegteberg Lystad SK Vidar / Team Kondis K60-64 04:45:40 1:16:34 Maraton menn (19 deltakere): 1 Morten Tronbøl Kongsvinger Kommune M50-54 03:19:38 00:00 2 Kim Aarli Larsen Skeid M55-59 03:27:52 08:14 3 Corrado Buscemi ASD Trinacria Palermo M35-39 03:32:43 13:05 4 Henrik Foss KONGSVINGER M40-44 03:37:39 18:01 5 Even Jystad Geil AS M23-34 03:45:59 26:21 6 Kamil Kos OSLO M23-34 03:46:42 27:04 7 Michael Aendenhof HERZELE M40-44 03:54:16 34:38 8 Ola Mellem Tromsdalen Tuil Friidrett M65-69 03:55:52 36:14 9 Tore Mortensen Romerike Ultraløperklubb M45-49 03:57:33 37:55 10 Gaute Edøy Martinsen Kondistreninga Oslo M50-54 04:51 41:13

Halvmaraton

Det er halvmaraton som alltid byr på hardest konkurranse av de fire distansene på Sæter. Magnus Torp Antonsen løp et nytt sterkt halvmaratonløp og var under halvannet minutt bak sin personlige rekord satt i Tromsø for en drøy måned siden og leverte relativt sett sitt beste løp på distansen. Elverumsingen satte sterke løpere som Even Bentzen Løvås og Mathias Sæten på plass med henholdsvis 55 sekunder og 1 minutt og 32 sekunder etter å ha gått hardt i bakkene mellom 5 og 9 km opp til skihytta på Tjernsli. Magnus som også vant halv under skogsmaraton i fjor, satte løypepers med nesten tre minutter! Guro Person ble beste kvinne på halv med 1.34.23.

Halvmaraton kvinner (25 deltakere): 1 Guro Person SKI K35-39 01:34:23 00:00 2 Ingeborg Rosager Granli IL K16-17 01:35:32 01:09 3 Cathrine Andersen Team Driv Trening K23-34 01:35:34 01:11 4 Frida Anette Sollid Romerike Ultraløpeklubb K23-34 01:38:24 04:01 5 Sigrid Lindkjølen Eidskog Aktiv K45-49 01:38:25 04:02 6 Rikke Melstrøm Slåstad IL K35-39 01:39:50 05:27 7 Dorte Foss Raufoss IL K55-59 01:42:59 08:36 8 Silvia Holmseth KONGSVINGER K45-49 01:45:04 10:41 9 Anna Jakobsen EIKSMARKA K23-34 01:45:42 11:19 10 Ewa Holmstad SKREIA K45-49 01:49:42 15:19 Halvmaraton menn (62 deltakere): 1 Magnus Torp Antonsen Strandbygda IL M23-34 01:14:12 00:00 2 Even Bentzen Løvås Halden IL M23-34 01:15:07 00:55 3 Mathias Sæten Ull/Kisa M23-34 01:15:54 01:42 4 Atle Wendel Scheie Kristiansand Løpeklubb M23-34 01:22:08 07:56 5 Mats Emil Sand Galterud IF M35-39 01:23:01 08:49 6 Raymond Lishaugen Odal Fritid M35-39 01:26:01 11:49 7 Per Arne Rolstad Team Sportsmanden M35-39 01:26:20 12:08 8 Harald Lunde Granli M50-54 01:26:31 12:19 9 Malo Chénais M23-34 01:27:10 12:58 10 Philip Nyborg KONGSVINGER M20-22 01:28:03 13:51 11 Bjørn Paulsrud Lia Barnehage M55-59 01:28:06 13:54 12 Marius Taubøl Romerike Ultra M23-34 01:28:57 14:45 13 Kay Hemstad Team Prærieringen M35-39 01:29:13 15:01 14 Lars Amund Toftegaard HOSLE M35-39 01:29:28 15:16 15 Finn Ansgar Haneberg Norsk Tipping BIL M40-44 01:30:19 16:07 16 Rasmus Rosager Granli IL M50-54 01:30:55 16:43 17 François Calmet PARIS M23-34 01:33:00 18:48 18 Henrik Aleksander Tangen KONGSVINGER M23-34 01:33:15 19:03 19 John Arne Holtet Magnor U.L M50-54 01:33:43 19:31 20 Rune Holmen Halmsås & Omegn Skilag M45-49 01:34:39 20:27

Kongsvingermila

Ingrid D. Toftegaard løp i likhet med Henrik Nilsson et stekt milløp, og var med 45.28 under halvminuttet fra å ta løyperekorden. Nilssons rekord var for øvrig en forbedring med over minuttet av tiden til Østen Brovold Midtsundstad i premieren på Kongsvingermila for to år siden.



Henrik Nilsson inn til seier i rekordtempo i "opp-og-ned-mila" bl.a. i den gamle rulleskiløypa på Sæter. (Foto: Janne Slorafoss)

Minimaraton

60-åringen Håkan Eriksson fra Malung må også nevnes blant sterke vinnere som dagens klart raskeste på den 4,2 km lange minimaraton på 15.50. Dorthe Lillebekk var nest raskest totalt med vinnertiden 18.05 i kvinneklassen.

Minimaraton kvinner (5 deltakere): 1 Dorthe Lillebekk Magnor UL K14-15 18:05 00:00 2 Synne Bergkvist Magnor IL K14-15 19:31 01:26 3 Sanne Fossmellem Finsrud Kongsvinger IL Friidrett K14-15 20:07 02:02 Minimaraton menn (7 deltakere): 1 Håkan Eriksson M16+ 15:50 00:00 2 Peder Aarstad Berg Galterud. I. F M16+ 18:56 03:06 3 Oddbjørn Homstvedt Høbol IL Handikapp M16+ 19:05 03:15

Det var totalt 178 påmeldte, 160 startende og 157 som fullføende på de fire distansene med tidtaking under årets skogsmaraton der drøyt halvparten (87) stilte til start på halvmaraton. I tillegg var det 34 barn som deltok på Barnemaraton inne på gressbanen. Totalt var årets tall 40 bak fjorårets to-dagers arrangement.

