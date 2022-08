Like før starten på konkurranseklassen ved Grimshallen. (Foto: Folldal IF)

Arrangørklubbens Martin Øyen Tøraasen sikret seg seieren i herreklassen rundt halvminuttet ned Ren-Eng-duoen Nils Kristen og Kristoffer Sandtrøen.



Lisa Sæther Verdenius (16) fra Tolga IL tok sitt første napp i vandrepokalen med lillesøster Maria (13) snaut to og et halvt minutt bak. Mor Berit Sæther fulgte på 4. plass bare 23 sekunder bak Marit Klokset fra Oppdal som dermed hindret tredobbelt Sæther Verdenius i toppen av kvinneklassen.



Vinner av dameklassen, Lisa Sæther Verdenius, inn til mål. (Foto: Folldal IF)



Malmvegen Minneløp gikk i år en uke senere enn vanlig og på lørdag i stedet for fredag under Folldalsdagene. Deltakelsen så ikke ut til å bli påvirket av dette i nevneverdig grad. Folldal IF så betydningen av kontinuitet og fikk arrangert løpet både i 2020 og 2021. 23 stilte til start i Grimsbu i konkurranseklasser og 24 tok langløypa i trimklassen. I tillegg var det 11 som gjennomførte kortutgaven på 4 km uten tidtaking. Til sammen 58 registerte deltakere i år, mot 62 i fjor og 45 den første sommeren med restrisjoner i 2020.



Terje Dalslåen (fra venstre), Bjørn Michelsen og Kjell Kristoffersen fullførte sitt 40. minneløp, altså samtlige, og fikk overrekt velfortjente blomster og krus for sin trofaste deltakelse. (Folldal IF)



Tynsetingene Nils Kristen (36) og Kristoffer Sandtøen som nummer 2 og 3 ute i løypa. (Foto: Folldal IF)



De to beste i klasse 12-16 år, Ole Einar Nøkleby Brendryen (til venstre) og Vetle Brendryen fra arrangørklubben. (Foto: Folldal IF)



To av de yngste løperne mot mål i Malmvegen Mini, Helle Bakke Berg og Iver Faldet. (Foto: Folldal IF)



Lisa Sæther Verdenius og Martin Øyen Tøraasen med hver sin vandrepokal som Lisa fikk sitt første napp i og Martin fikk til odel og eie. (Foto: Folldal IF)



Alle klassevinnerne i 40-års jubiléet for Malmvegen Minneløp. (Folldal IF)

