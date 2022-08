- Idretten har gitt oss alle stor glede helt fra barndommen, og vi vil nå forsøke å gi noe tilbake. Derfor har vi denne gang valgt å samle inn penger til unge, lokale syklister i Sandnes Sykleklubb som ønsker å bruke sykkelsporten som en utviklingsplattform, men pga. økonomi ikke har anledning til å delta på samlinger og stevner. Vi har selv erfart hva idretten kan bidra med i livet, forteller gruppen i sin pressemelding og begrunner videre:

Holde ungdommen i idretten

- Deltakere på arrangementene må bidra med en ikke ubetydelig egenandel, som i all annen barne- og ungdomsidrett. Vårt engasjement og innsamling er et ønske om at vi på denne måten kan bidra til økt aktivitet i ungdomsgruppen for å stimulere til et godt miljø som igjen vil bidra til å holde ungdommen inne i idretten. Vi håper flere ønsker å bidra til å gi en mulighet for morgendagens samfunns- og idrettshelter fra sykkelbyen Sandnes.



Fra fjorårets Sr. Bikers-tour som fulgte Europas lengste elv fra sitt utspring i Donaueshingen i Tyskland til Svartehavet ved Constanta i Romania. Her er gruppa som i fjor bestod av 11 mann på vei inn i Bulgaria. (Foto fra Sr. Bikers Exploring Donau 2021 sin Facebookside)

Sr. Bikers on tour Sandnes - Barcelona

Sr. Bikers vil selv bidra med 2 kroner for hver tråkket km. Det etableres en egen side på facebook med tittelen "Sr. Bikers on tour Sandnes - Barcelona" som vil bli oppdatert med daglige reisebrev. Her vil det også bli anledning for følgere til å støtte årets formål via Vipps eller kontonummer som vil bli å finne på siden. Lokale bedrifter inviteres til å bidra. Alle bidrag går uavkortet til unge syklister.

Amsterdam - Barcelona

Årets tur starter i Amsterdam. Derfra følges elva Rhinen opp til Koblenz i Tyskland. Videre elven Mosel opp til Europas eldste by, Trier, før kursen settes inn i Frankrike mot Lyon. Her følges elva Rhone, men kursen legges i retning Spania på høyde med Avignon. Seniorene må over Pyreneene, før de når Barcelona som er målet for årets tur. Beregnet distanse er 1854 km som vil bli fordelt over 14 dager.

Turen starte fra Amsterdam 15. august og beregnet ankomst i Barcelona er 28. august. Dagsetappene blir fra 110 km til 150 km pr dag. Gruppen har også forberedt seg godt med faste, ukentlige treningsturer hele våren og sommeren.

14 mann fra 62 til 79 år

Deltakere på årets eventyr er; Arne Aareskjold, Lars Aareskjold, Bjørgulv Fjermestad, Bjørn Austerå, Ernst Egeland, Helmer Steinsvåg, John T. Asheim, Jostein Bolstad, Kjell Bjelland, Osvald Vatland, Per Toresen, Kaare Stangeland, Terje Solberg og Torfinn Sørbø. Her er det et aldersspenn fra yngstemann og "aspirant" på 62 - til eldstemann på 79 år.



Facebookgruppe for fjorårets tur til inntekt til Byprestene i Sandnes: Sr. Bikers Exploring Donau 2021



Daglige punkteringer hører med i en stor gruppe på lang sykkeltour. (Foto fra Sr. Bikers Exploring Donau 2021 sin Facebookside)