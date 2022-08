I tidligere tider var Nordmarkstraver'n bare Nordmarkstraver'n, men nå har vi også Dobbeltraver'n, Halvtraver'n, Kvarttraver'n og enda noe kortere. Alle disse løypene går i det samme terrengpartiet mellom Stryken på Hadeland og Sognsvann i Oslo.



Når IL Koll fikk tildelt NM terrengultra var det en forutsetning at det ble en større andel stiløping enn i den klassiske traver'n, og dette har arrangøren fulgt opp så til de grader med en knalltøff løype fra start ved Nordberg skole til Stryken - de nesten 55 kilometerne før man avslutter med den ordinære traséen til Nordmarkstraver'n tilbake til Nordberg skole.



Kjente steder i Marka

Løypa går over topper som Vettakollen, Frønsvollen, Kobberhaugen, Kikutmassivet og Roenseterhøgda, og den går likeså innom interessante steder som Bånntjern, Blankvannsbråtan, Fagerlisætra, Finnerudsætra, Finnstad, Holoa, Roensætra og Elgstøa. Merk at løypa har fått en liten endring pga et ras, se info i linken nedenfor. Den går nå også innom Store Daltjuven, og steder som Båhussætra og Nysætra. Alt dette er kjente navn for Oslofolk, og flere av stedene kjenner nok også andre til fra skisendinger på TV.,



Du kan lese mer om løypa og NM her: NM terrengultra



Nordmarkstraver'n hjemmeside

Facebook

Påmelding alle distanser inkl NM

Påmeldte per 9.8.: 453 totalt / 47 i NM-løypa





Åpent også for ikke-NM-løpere

Selv om denne løypa er laget spesielt for NM, er det åpent for alle til å melde seg på. Men, for å telle med i NM eller Veteran-NM må man være medlem i en friidrettsklubb. Maksimaltiden er 14 timer for de som starter på ordinær start kl 07:00, en time mer for de som tror de trenger 14-15 timer og som kan starte 06:00.

Det er bare to mat-/drikkestasjoner mellom start og Stryken, så alle deltakerne bør løpe med sekk og ha med ekstra mat og drikke, se info på linken ovenfor.



Veteran-NM

Som i tidligere ultraløps-NM er det lagt inn Veteran-NM med 5-årsklasser fra 35 år så langt det er deltakere. Alle som er tilsluttet friidrettsklubb får et resultat i senior-NM, noe som betyr at en ung (eller eldre) veteranløper kan vinne medalje både i NM og Veteran-NM.

Tidligere NM-arrangører og vinnere:

Som oversikten nedenfor viser er dette første gang NM i terrengultra arrangeres på Østlandet, og selv om spektakulært fjellterreng manger kan dette likevel bli det tyngste terreng-NM hittil målt i kilometertid.Stiene i Nordmarka er ikke akkurat noen tur i parken.

ÅR ARRANGEMENT DISTANSE GULL KVINNER GULL MENN 2016 Hornindal Rundt NM terrengultra Malene Blikken Haukøy Lars Erik Skjervheim 2017 Telemarks Tøffaste NM terrengultra Helen Martinsen Tom Erik Halvorsen 2018 Meråker Mountain Challenge NM terrengultra Henriette Brynthe Hallvard Schjølberg 2019 KRSUltra NM terrengultra Sylvia Nordskar Sebastian Krogvig 2021 Molde 7-topper Ultra NM terrengultra Sylvia Nordskar Tobias Dahl Fenre 2022 DobbelTravern NM terrengultra



Erland Eldrup, bergenseren som løper for Bodø Bauta, er påmeldt og en av favorittene i årets NM. Sist helg ble han beste norske med 3. plas si det ekstreme Tromsø Skyrun Hamperokken. Bildet er fra da han vant Tromsø Mountain Ultra i 2020. (Foto: Zoltan Tot)