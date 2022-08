Follafoss Idrettslag i Steinkjer kommune arrangerte Follahei-løpet for første gang i 2009. Løpet har start på Follafoss stadion 14 moh. og mål på fjelltoppen Follaheia 644 moh. Løpslengden er ca 4,5 km Første 2 km av løpet går etter veg opp til ca. 110 moh. Resten av løypa er på fastmark eller steinlagt sti i naturskjønt terreng. Jente- og gutteklasse (13-15 år) starter ca. 2 km opp i løypa (ca 110 moh). Øvrige klasser starter fra stadion.

14 på rad

Årets løp var det fjortende i rekken uten avbrudd fra 2009 siden løpet ble arrangert begge år med strenge regler under pandemien. Det var 26 aktive og 58 som deltok i trimklassen i årets løp. I trimklassen er det deltakere fra 5-6 år til over 80 hvor mange kommer trofast igjen hvert år.



Olaf Sand Ludvigsen (10 år) og far Stian Ludvigsen har akkurat passert målstreken. Begge deltok i trimklassen men sprang så fort de kunne i den bløte løypa. (Foto: Halfdan Ludvigsen)

Våte forhold

På selve løpsdagen var været ganske fint, men regnet strømmet ned dagene før og hele natta. Dermed ble det både bløtt og glatt i traseen opp fjellet. De første 2 km av løypas 4,5 km går på grus og asfalt, men traséen oppå fjellet går på stein/berg og myr som delvis er steinlagt. Der det ikke var steinlagt/gruslagt ble det svært bløtt.

Spurtpriser og pengepremier

Olaf Talmo fra NTNUI satte ny løyperekord i fjor på 27:44 som var en forbedring med to sekunder av Anders Tettli Rennemo sin rekord fra 2014. I år måtte Olaf Talmo over 30 minutter før han nådde målstreken på toppen. Han hentet også alle tre spurtpriser, prisen for beste løper pris og gavekort på 1000 kr som klassevinner. Vinner av yngste dameklasse, Jenny Farbu fra Inderøy IL knep seieren med sju sekunders margin og sikret seg vinnerbonusen i kvinneklassen.

39:36. Marte Elden har løyperekorden for damer fra 2011 på 34.10.



Follafoss ILs nettsider

Follasfoss ILs facebooksider