Hilde Hagevik Odde ble svært glad da hun fikk beskjed om at hun hadde vunnet løpesko fra Mizuno i Kondisløpets kilometersanking i juli. Hun fortalte at hun hadde satt stor pris på utfordringen det var å skulle sanke 200 kilometer løpende og/eller gående i juli.

– Jeg har jobbet i hele juli og har gledet meg til dagens kilometre i skogen, på mølla eller langs veien. Det var en akkurat passe stor utfordring også. Det er rundt det dobbelte av hva jeg løper en vanlig måned, forteller hun og legger til at hun har storkost seg.

– Familien har heiet hele veien. De har også blitt med på noen turer. Jeg har følt meg stadig sterkere. Dette blir en bra høst, sier Hilde som totalt klarte å løpe 202 kilometer i løpet av måneden.

Til sammen løp de 242 deltakerne 53.011 kilometer i løpet av måneden, og det var 185 deltakere som klarte å komme over 200 kilometer i løpet av måneden. Disse ble med i trekningen mange flotte uttrekkspremier. Her er vinnerne:

Premie Vinner On Cloudrunner Espen Haraldsen On Cloudrunner Helene Berger On Cloudrunner Kristin Overvaag On Cloudrunner Ronny Feet On Cloudrunner Truls Reigstad On Cloudrunner Ståle Bergby On Cloudrunner Line Grethe Husby Mizuno løpesko Tove Nygård Mizuno løpesko Hilde Odde Mizuno løpesko Kari Beate Hovde Mizuno løpesko Vidar Uthne Valgfri bok Christian Rønnevik Valgfri bok Maja Minde Valgfri bok Tone Leivestad Valgfri bok Bente Langøigjelten Valgfri bok Jakob Rusten Kondissokker Einar Rygg Kondissokker Knut Olav Andersen Kondissokker Hege Henriksen Norges singlett Stig Andy Kvalheim Norges singlett Anne-Brit Strandset

I tillegg trakk vi to Craft Rush løpejakker og en hettejakke fra vår profilbutikk teamkondis.no blant de som hadde meldt på med Team Kondis som lag. Her var det nok å melde på med Team Kondis som lag. Du trengte ikke løpe en eneste kilometer for å være med. Dette var derfor en konkurranse hvor alle kunne være med.



Her er de heldige vinnerne:

Premie Navn Craft Rush løpejakke Åge Olsen Craft Rush løpejakke Karin Mathilde Morstad Hettejakke Axel Walø

Ny utfordring: Nå skal vi sanke høydemeter!

Høsten er tida for turer i fjellet og skogen. Vi har derfor lagt opp til en konkurranse der det er om å gjøre å sanke flest høydemeter i løpet av september. Disse kan selvfølgelig også sankes langs asfalten. Her blir det premier til beste mann og kvinne i løpet av måneden. I tillegg vil vi også her ha mange flotte uttrekkspremier.

Påmeldingen er åpnet, så det er bare å melde på! Lykke til!



På løpetur: F.v.: Hilde Hagevik Odde og barna Hanna, Helena, mamma Kari og sønnen Emil var på flere turer sammen i juli for å sanke kilometer til Kondisløpets kilometersanking. (Foto: Privat)