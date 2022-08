Selv om det ikke var noen premie til den som samlet flest kilometer, var det likevel mange som tilbakela utrolig mange i løpet av måneden. Den som klarte flest kilometer var Liv Jegteberg Lystad som endte opp på hele 852,11. Det blir i gjennomsnitt 27,49 kilometer om dagen. På en god andreplass endte Kirsti Johnsen Skåtøy med 588,10 kilometer, mens Hilde Johansen endte på en tredjeplass med 571,60 kilometer. Beste mann ble Harald Slettemark med 564,40 kilometer.

Hele 18 personer løp over 400 kilometer under Kondisløpets kilometersanking i juli:

1 Liv B. Jegteberg Lystad Team Kondis Oslo 852,11 2 Kirsti Johnsen Skåtøy Egersund IK, Team Kondis 588,10 3 Hilde Johansen Team Kondis Hønefoss 571,60 4 Harald Slettemark Team Kondis / Late Bloomer's Running Club 564,40 5 Eirik Torbergsen Team Kondis/ Team Alf B Dahl 547,00 6 Vera Nystad Søgne IL 520,00 7 Øyvind Nilsen Kondis Risørløperne 501,00 8 Arne Sørtun Ask/Løp Sammen Askøy 476,40 9 Pål-Erik Langøigjelten Team Kondis Hamar 444,00 10 Esther Innselset Team kondis Hamar 440,00 11 Anna Magrethe Tråve Lærdal IL/Team Kondis 432,00 12 Annette Sande 421,00 13 Thomas Jansrud Team kondis 417,40 14 Axel Walø SK Rye / Team Kondis 416,00 15 Nina Eriksdatter Haugerud IF 407,50 16 Stig Andy Kvalheim Team Kondis Hønefoss 406,80 17 Stian Løkken Mossjonistene 405,00 18 Vegard Ølstad Dalberg Team Kondis 404,40

Her kan du finne fullstendig resultatliste.

For å unngå at noen skulle bli så ivrige at de løp på seg skader, var det ikke utlovet noen premier til de som løp/gikk lengst i løpet av måneden. Det var 24 premier til deltakerne, men disse ble kun brukt som uttrekkspremier.

Den neste utfordringen fra Kondisløpet er nå Kondisløpets høydemetersanking i september. Her er det om å gjøre å samle flest høydemeter i løpet av månden. Disse kan samles både gående og løpende, i skogen og på fjellet eller langs asfalten hvor du måtte befinne deg i verden. I denne konkurransen er det mange flotte uttrekkspremier, men her vil vi også ha egne premier til beste mann og kvinne.