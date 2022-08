I Forest Run kan både individuelle deltakere og lag velge mellom 5 og 8 km. Det er klasser for både bedrift- og familielag bestående av 3-5 personer. Løypa går gjennom skog, vann, myr, på gress og grus. Over 30 hindringer møter deltakerne på veien, hvor noen er mer utfordrende enn andre men de fleste vil alle kunne gjennomføre. Her er det noen som løper for å vinne klassen sin, men de fleste deltar for å ha det gøy.



Noen av hindrene krever teknikk eller god armstyrke. Her forserer Terje Myrvold "monkey bars" i fjor. (Foto fra Forest Runs facebookside)



Søndagen etter hovedløpet, er det eget barneløp på 1 km hvor det selvfølgelig er fullt mulig å løpe flere runder. Her er det 25 hindre med ulik vanskelighetsgrad og medalje til alle ved målgang.



Løypekart:



Forest Run går langt til skogs øst for Bootcamp i Melåsberget 15 km sør for Leiret, Elverum sentrum. (Foto fra Forest Runs facebookside)



Ingvild M. Johansen er klar til å ta i mot mange "forest-runnere" neste helg. (Foto: Rolf Bakken)