Arrangørene hadde håpet på et «normalår» etter to år med pandemi og restriksjoner, men spør seg selvsagt hva som blir den nye «normalår». Enn så lenge jobber sykkel-entusiastene i Nord-Østerdalen på, og satser på at 2022 blir et unntaksår og at verden normaliseres etter hvert. Rundt 100 på stod på start Tynset fredag ettermiddag for å kjøre den 58 km lange etappen med noe mer terreng enn tidligere, noe som er under halvparten av fjorårets antall.



Startslusa foran "brunosten", det karakteristiske kommunehuset på Tynset, var dessverre i trangere enn at det kan kjøres fellesstart både fredag og lørdag.(Foto fra rittets facebookside)



Tormod Weydahl var på tur til til NC i Selbu og stoppet like godt på Tynset for å få en real gjennomkjøring før i Reinfjellsrittet. Med 1.51.58 i den noe forlenga løypa kom han inn rundt minuttet foran Bjørn-Vidar Suhr, Frea IL som igjen hadde to minutter ned til en et firkløver bestående av Vebjørn Rønning (Tønsberg CK), Ørjan Moseng (Gauldal SK), Knut Erik Nesteby (Savalen SK) og Øyvind Klemetsen Bøthun (Nordlysbyen Sykkel). Sistnevnte er som Weydahl ingen kandidat til totalseieren i årets TransØsterdalen siden han bare er påmeldt som endags-rytter.

Bak beste - og eneste - kvinne i eliteklassen, Beate Nesse, Fana IL på 2.07.21, syklet den rutinerte duoen Synne Steinsland/Heidi Rosasen Sandstø i Team Skeno-sFIT Helse inn til dagenes nest beste tider på 2.20.13.

Lagkonkurransen for menn ledes etter 1. dag av far, Kjell ,og sønn, Anders, i Team Karlsen fra Elverum som brukte under to timer på sin kjappe "familietur" på Tynset.

Trans Østerdalen fortsetter lørdag med ungdomsritt og den lengste etappen på 73 km før sykkel-touren avsluttes med 40 km på søndag.