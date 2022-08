– Jeg er strålende fornøyd med gullet. Tiden ble ikke all verden (8.43,12), og det var ikke alt jeg gjorde underveis heller som var like bra, men i dag var det kampen om medaljene som talte mest av alt, sier Sigurd.

Verdalingen sin pers er 8.33.

– Jeg gikk for gull her i dag. Sølvvinneren som var like bak meg i mål, er en mye bedre 800-meterløper enn meg. Derfor var jeg litt urolig for spurten inn på sisterunden. Men det viste seg å holde, oppsummerer Sigurd som hadde klart beste pers i feltet.

Taktikken var å ligge våkent i tet den første kilometeren. For så å sette inn det avgjørende rykket.

– Jeg lykkes ikke fult ut med den, presiserer Sigurd. Bronsemedaljen gikk til Lars Horten Jordet.



3000 m gutter 17 år 1 Sigurd Egeland VALSETH VERD 8:43.02 2 Halvard Grape FLADBY ILBUL 8:43.13 3 Lars Horten JORDET REN 8:44.68 4 Jonas SKJERVEN MJSD 8:48.33 5 Waldemar KNYGH-ROSSDAL SMNA 8:51.05 6 Martin Ukkelberg SLØGEDAL KIF 9:01.64 7 Lars Wold MØLLER KOLL 9:18.92 8 Ole-Kristian Lindebø KVÆRNER ULKI 9:21.28 9 Jens Kristian AAS ULKI 9:21.74 10 Mathias HOELSVEEN RAU 9:28.91 11 Magnus LINDHJEM-GODAL TYR 9:31.77 12 Kristoffer SANDAL JLSTE 9:38.82 13 Leander WARNCKE-WANG NORSA 9:39.49 14 Eivind LANGØY FA77 9:50.88 15 Lion Wijman FRENAY HAL 10:00.28 Oliver SUND RAN DNF



