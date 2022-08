På guttesida ble det løpt 1500 m hinder i to separate heat. I 15-årsklassen var feltet samla veldig lenge. Stort sett var det Åsmund Sunde Førde som dro, men ved både første og andre vanngravpassering ble jølstringen passert av en av konkurrentene. Åsmund var imidlertid ganske rask med å ta tilbake ledelsen, og da han gikk i tet 300 m for mål, slapp han aldri noen forbi seg. På oppløpet hadde han tid til å juble for seieren, og det gjorde også Syver Strand Gulbrandsen som ble nummer to. Didrik Stuhaug Hatlelid stakk av med bronsen.

Vinnertida til Åsmund Sunde Førde ble 4.46,41, og mindre enn 10 sekunder skilte de seks deltakerne.

I 16-årsklassen ble det mer spredning i feltet, takket være Nahom Tesfalem Tewelde som løp meget offensivt. Med en imponerende spenst og vanngravteknikk løp han inn til sterke 4.15,51.

Også bak ble det løpt meget bra, og sølvet gikk til Sondre Svarholt på 4.17,71 og bronsen til Andreas Lindebø Kværner på 4.18,12. Også Johannes Sandvik Bø hang med helt inn og sikra seg ei tid under 4.20.



Vi mangler dessverre bilde av Nahom Tesfalem Tewelde som vant 16-årsklassen, men her ser vi to av de som var involvert i medaljekampen, Johannes Sandvik Bø (105) og Sondre Svarholt (511). (Foto. Vestpress)



1500 m hinder gutter 15 år 1 Åsmund Sunde FØRDE JØLSTER 4:46.41 2 Syver Strand GULBRANDSEN FRED 4:47.94 3 Didrik Stuhaug HATLELID GNEIST 4:50.52 4 Nils August Flornes RUSTAD FANA 4:54.73 5 Adrian SANDHOLTBRÅTEN BIF 4:55.15 6 Tobias Hansen SKOVSETH NEIDS 4:56.38 1500 m hinder gutter 16 år 1 Nahom Tesfalem TEWELDE STURLA 4:15.51 2 Sondre SVARHOLT STAD 4:17.71 3 Andreas Lindebø KVÆRNER ULL-KISA 4:18.12 4 Johannes Sandvik BØ FITJ 4:19.87 5 Aleksander Hauge ØYEN FANA 4:33.50 6 Eirik ALVIK TYRVING 4:40.61 7 Sander RUSTAD-JOHANSEN LØRENSKOG 5:07.80



