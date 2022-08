EM er ikke bare en individuell konkurranse, men også lagkonkurranse med tre tellende løpere for hvert land. Totalt er det 23 nordiske løpere blant de 142 som nå står på startlistene for menn og kvinner.



Når det gjelder lag for menn stiller Israel med et lag som ifølge persene er det sterkeste. Det har mange løpere med etiopisk opprinnelse. Spania og Frankrike hører også med blant favorittene. Individuelt er det spanske Ayad Lamdassem, som har løpt fortest i år med 2.06.25 fra Sevilla i februar. Marokanskfødte Ayed er passert 40 år og har satt maratonpers i år.



For kvinner har Polen, Spania og Tyskland veldig jevne lag. De er ingen overraskelse om det blir gull til vertsnasjonen. Irland stiller også med tre gode løpere og individuelt må Fionnuala McCormack finne deg å være en sterk kandidat til gullet. Hun har sørget for mange gode irske plasseringer opp gjennom årene og er kanskje bedre enn noensinne når hun nå snart runder 38 år.



Portugisiske Sara Moreira er også blant favorittene for kvinner i et felt hvor mange på en god dag kan blande seg inn blant de beste.



Maraton damer - starter kl. 10.30

Startliste hvor første kolonne forteller hvilken plass løperen har i startoppstillingen. Den er uten betydmning for resultatene.

Maraton menn - starter kl. 11.30

Startliste hvor første kolonne forteller hvilken plass løperen har i startoppstillingen. Den er uten betydning for resultatene.