Både Lotte Miller og Stine Dale gjorde gode svømmeøvelser som ga dem et godt utgangspunkt for syklingen. Solveig Løvseth kom litt senere opp fra vannet og fikk ikke en like god posisjon her. På triatlon av denne distansen er det viktig å få en god posisjon i sykkelfeltet for å få den beste drahjelpen.



Starten går og det stupes ut i dammen i Olympiaparken i München.



På sykkeldelen ble det her tre tetgrupper da syklingen kom i gang gjennom Olympiaparken, og etter hvert kom den tredje av disse opp til den andre og vi fikk dermed en stor gruppe syklister som forfulgte den fremste gruppen på 8 utøvere. I denne forfølgergruppen satt både Lotte Miller og Stine Dale, og spesielt Lotte gjorde en solid jobb i front med å dra inn den fremste gruppen og å få med seg andre til å dra. Da det ble vekslet til løpesko hadde forfølgergruppen nesten tatt igjen frontgruppen, og Lotte Miller var her kun 13 sekunder etter teten, og Stine 24 sekunder.

Lotte Miller var før løpet usikker på om hun kunne få løpt skikkelig, og det viste seg med det samme hun begynte på løpedelen at det ikke gikk. Hun brøt derfor med det samme for å heller gjøre seg klar til søndagens stafett.

Stine Dale forsvarte posisjonen sin gjennom løpingen, selv om differansen til de fremste ble større. Hun var før løpet ranket til nummer 53 av de startende, så en 25 plass er derfor veldig bra.

(Bildet: Stine Dale)

På løpedelen ble det en trio som tok føringen, bestående av britiske Non Stanford, tyske Laura Lindemann og franske Emma Lombardi. På de siste rundene fikk Non Stanford en luke til de to andre, før hun dro skikkelig i fra inn mot mål. Laura Lindemann spurtslo Emma Lombardi på de siste meterne og tok andreplassen.

Sportssjef Arild Tveiten oppsummerer den norske innsatsen slik:

– Jeg synes at Stine leverte et solid løp og gjør det vi kan forvente.

For Lotte så var hun med og preget løpet, men var veldig usikker på om hun kunne løpe skikkelig og da hun kjente det bra med engang løpingen startet så var det bare å stoppe og heller tenke på å gjøre seg klar til stafetten.

– Solveig hadde en tøff dag og kjente seg ikke bra under hele løpet. Og det blir store konsekvenser når svømmingen er for svak. Da er der tøft å komme opp og fram på sykkel. Hun jobbet hardt på sykkelen, men det er bare for langt bak

Det var fine forhold for triatletene i Olympiaparken, med litt vind under sykkeldelen. Parken var ellers full ev publikum som heiet på alle og laget en glimrende ramme rundt prestasjonene.



Lotte Miller gjorde en solid innsats på sykkelsetet med å bringe førfølgergruppen opp til de 8 i frontgruppen, men hun måtte bryte da løpingen begynte.

Resultater:



Solveig Løvseth kom ikke med i de fremste sykkelgruppene og måtte jobbe litt lenger bak. Her tar hun en føring i gruppen sin.



Stine Dale syklet smart og godt og var nesten helt oppe i teten etter syklingen.





Solveig Løvseth var litt langt bak etter svømmingen, men etter dette plukket hun flere plasser fremover.





Britiske Non Stanford tok EM-tittelen i triatlon. Hun er en veteran i sporten, men har slitt litt med skader de siste årene. Seieren smakte derfor sikkert ekstra godt.





Franske Emma Lombardi og tyske Laura Lindemann knivet lenge om andreplassen, og det ble til slutt Laura som tok den i innspurten.





Alberte Kjær fra Danmark ble beste nordiske utøver med en 8. plass. Vi vet at Alberte ble nordisk juniormester i terrengløp i 2017.





Hele EM-arrangementet foregår inne i Olympiaparken i München. Det er en fartsfylt og til dels teknisk krevende sykkeldel, med mye publikum langs store deler av løypen.



Litt trangt ut fra start.