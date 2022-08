TRONDHEIM: De to Ren Eng-guttene delte hotellrom i Trondheim denne helgen.



- Gutter med suksess, gliser de spøkefullt. Begge Ren Eng-guttene vant klart på veldig bra tider etter gode sportslige prestasjoner. Lars overrasket lørdag da han tok bronse på 3000 meter etter en klar personlig rekord.



- Dette var mitt første løp på hinder. Jeg hadde bedre pers enn de øvrige i feltet på 3000 meter, så noen stor overraskelse var ikke dette, sier Lars som understreker at det var mer uventet at det skulle bli bronse i fredagens løp.



De lokale er de fremste guttene i Ren-Eng for tiden.



- Jeg har fått bra betalt i helgen, sier Lars som er fra Tolga. Han driver også skiskyting. Her har han en 8. plass i totalcupen som beste enkeltprestasjon.





Esten Hansen-Møllerup Hauen løp inn på 5:50.77 og tok sitt andre UM-gull med 11 sekunders margin lørdag ettermiddag. (Foto: Vestpress)

G17 2000 meter hinder 1 Lars Horten JORDET REN-ENG 6:15.31 2 Ole-Kristian Lindebø KVÆRNER ULLENSAKER/KISA 6:27.59 3 Christian BREDESEN SNØGG 6:28.50 G18-19 2000 meter hinder 1 Esten Hansen-Møllerud HAUEN REN-ENG 5:50.77 2 Vegard Vesterhaug WARNES SVORKMO 6:01.46 3 Tobias ALLERS-HANSEN GNEIST 6:21.58 4 Ola Daniel JOHANNESSEN FREDRIKSTAD 6:59.76