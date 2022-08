Det ble de franske favorittene som la beslag på alle de tre pallplassene i herrenes triatlon i EM. Beste norske ble Casper Stornes med en 20 plass.

Det drar seg til innspurt mot mål og disse fire skal kjempe om EM-tittelen: ungarske Csongor Lehmann og de tre franskmennene Léo Bergere, Pierre le Corre og Dorian Coninx. Det blir Léo Bergere som tar EM-tittelen.

Vetle Bergsvik Thorn endte på en 27 plass, og han fikk erfare hvor små marginer som kan avgjøre mye av konkurransen. Han var tre – fire sekunder etter de beste opp av vannet etter svømmingen, og det førte til at han ikke kom seg med tetgruppen på sykkel der 12 mann satte av gårde i et felles felt. Vetle prøvde da alt han kunne med å hente dem inn igjen ved å sykle alene, men ble i stedet hentet inn av en større gruppe som kom bakfra. Der jobbet han også aktivt for å komme opp, men uten at det førte til annet enn at han brukte mye krefter. Han var dermed temmelig sliten da han kom til løpingen.

Etter løpet fortalte at svømmingen var veldig tøff med mye slåssing:

– Det var akkurat litt for dårlig til å rekke den første gruppen. Så ble jeg liggende alene og pushe alt jeg hadde fra starten, men når de kjører bra sammen i en stor gruppe så er det sinnsykt hardt å ta det igjen, kunne han fortelle til NRK.

– Jeg kjørte alt jeg hadde til jeg nesten ble hentet inn. Da de tok meg igjen prøvde jeg alt jeg kunne for å ta igjen den første gruppen, jeg hadde lyst til å ta en sjanse for å få en bra plassering. Jeg pushet alt for hardt på sykkel og da jeg kom ut på løp var jeg helt ferdig, konstaterer Vetle.



Så de manglende sekundene bak på svømmingen kostet mye:

– Det var sinnsykt kjipt, oppsummerer Vetle Bergsvik Thorn.

Også Casper Stornes hadde en dårlig svømming og slet med syklingen, men våknet på sisterunden av løpingen og hentet inn flere plasser på den. Casper Stornes har bak seg en skadeperiode etter at han brakk armen i mai i år, og var mest fornøyd med å komme tilbake igjen:

– Jeg er mest fornøyd med sisterunden på løpet, det var så seigt på sykkel og de tre første rundene på løp, men så løsnet det veldig. Det var kanskje ikke et superresultat, men det er godt å være tilbake igjen, fortalte han til NRK etter løpet.

Han opplevde også svømmingen som krevende:

– Svømmingen var helt kaotisk, det var sinnsykt vanskelig å komme seg frem og forbi, og jeg hadde dessuten en dårlig start. Jeg var sikkert en av de bakerste opp til første bøye, innrømmet han til NRK.

Det tredje norske, Sebastian Wernersen hadde ingen god dag og hadde mer en nok med å komme i mål. Han var langt bak på svømmingen og en ganske håpløs kamp bak i feltet. Men som førsteårs senior kan han notere seg for en stor opplevelse:

– Selv om konkurransen ikke gikk som forventet så var det en helt syk atmosfære og veldig kul opplevelse. Det var tilskuere så langt man kunne se og masse publikum, forteller han til Kondis.

Men han er samtidig klar på at løpet i ikke gikk som forventet og var veldig skuffende:

– Jeg var godt forberedt og var klar for et bra løp. Etter at starten gikk, følte jeg meg ikke bra og hadde lite trøkk. Tapte mye på første runde på svøm og enda litt mer på andre runden. Etter det ble løpet veldig tungt og fikk noe teknisk trøbbel på sykkel - men satt greit med i tredje gruppen. På løp slet jeg med kramper og prøvde bare å komme meg til mål på best mulig måte, oppsummerer den unge triatleten fra Tønsberg.

Sportssjef Arild Tveiten oppsummerer innsatsen til det norske laget slik:

– Totalt ikke fornøyd, men likevel noe positivt å ta med seg videre.

– Vi er sugen på revansje i dag, sier han med tanke på dagens parstafett i Olympiaparken i München.

Starten har gått og det blir ganske så folksomt i dammen i Olympiaparken.



"Svømmingen var helt kaotisk" var vurderingen til Casper Stornes.



Vetle Bergsvik Thorn var et stykke bak tetgruppen ut på syklingen og brukte masse krefter på å prøve å kjøre dem inn igjen alene, uten å lykkes.

Resultatliste menn triatlon EM:



Casper Stornes var greit plassert i den store forfølgergruppen på syklingen.



Sebastian Wernersen i en gruppe litt lenger bak på syklingen.

Det var masse folk og god stemning i Olympiaparken i München. Alle ble heiet på, men mest de tyske utøverne naturlig nok.



Vetle Bergsvik Thorn ga alt på syklingen, og da var det ikke så mye krefter igjen til løpingen.



En sliten Sebastian Wernersen fullfører sitt første EM som senior.



Publikum heiet på alle, og dytter her Sebastian Wernersen inn mot målpassering.

Mye folk i parken, i en teknisk krevende sykkelløype.