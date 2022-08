Kvinner senior: 1 Andersen, Marianne Kristiansand OK 31:49 +00:00 2 Dyrkorn, Ane NTNUI 33:03 +01:14 3 Lindkvist, Ida Molde og Omegn IF 34:08 +02:19 4 Nordhagen, Kaja Winsnes Ås-NMBU Orientering 34:17 +02:28 5 Tuomisto, Anu NTNUI 34:34 +02:45 6 Wiklund, Ragne Nydalens SK 34:42 +02:53

- Jeg føler jeg har gjort et solid løp. Det er ikke helt rått – verken fysisk eller teknisk. Litt nølende, men jeg har ikke gjort noen større feil. Og det føles samtidig også trygt at jeg tar meg tid på de riktige stedene slik at jeg unngår å bomme, sier Marianne Andersen etter å ha løpt inn til klar seier på lørdagens mellomdistanse i 4All Sport Norgescup i orientering fra Torsetra på Totenåsen.I den strålende sommersola var ingen bedre enn løperen fra Kristiansand OK, nærmest var jenta som ble nummer 4 på denne distansen under EM for nøyaktig en uke siden, Ane Dyrkorn, hun var drøye minuttet bak. Ida Lindkvist ble nummer 3.Men med et NM-ultralang i morgen, er det vanskelig å komme fra at søndagens konkurranse er hakket viktigere:- Det blir veldig spennende. Vi får ikke muligheten til å løpe ultralang så ofte, så det gjelder å benytte seg av de mulighetene vi får. For egen del må jeg bare bygge videre på det jeg gjorde i dag, men jeg gleder meg.Topp 3 i D21 (fra v.): Ane Dyrkorn, Marianne Andersen og Ida Lindkvist.