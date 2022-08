Jenter 15 år

Hamar ILs Andrea Brække vant det første av de to heatene i 15-årsklassen klart med 2.19.26, en tid som holdt til 6. plass når det andre og antatt sterkeste heatet var unnagjort. Her var det Astrid Cecilie Berntsen, Skjalg som klart best med 2:15.94, fulgt av Nora Jakobsen, Haugesund IL og Aurora Kristiansen Langbakk på de andre medaljeplassene.

J15 800 meter 1 Astrid Cecilie Berntsen SKJA 2:15.94 2 Nora Jakobsen HAUGF 2:17.21 3 Aurora Kristiansen Langbakk ILBUL 2:17.64 4 Eline Skaar NITT 2:18.24 5 Mathea Lægran SKJA 2:18.32 6 Andrea Brække HIL 2:19.26 7 Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson ULKI 2:20.11 8 Oda Rosland Gjerstad SKJA 2:20.30 9 Ida Emilia Kavli JUT 2:21.99 10 Alexandra Tunes Lund FA77 2:22.16 11 Susanne Tveit Amundsen ASKSK 2:23.59 12 Lotta Elfenbein RAN 2:24.66 13 Linnea Hove Låhne ASKSK 2:25.25 14 Amalie Heisel Westgaard KIF 2:26.22 15 Berit Vide Lindvall VAR 2:27.59 16 Mali Jåvoll Hagen BRNDB 2:29.19 17 Ingeborg Skei Mjømen INDRY 2:34.64

Jenter 16 år

Selma Alison Boesen Skisaker (til høyre) måtte gi tapt på oppløpet for Mari Skraastad. (Foto: Vestpress)



I 16-årsklassen var alle de beste samlet i det andre heatet hvor det også ble tettere på oppløpet. Mari Skraastad, Stadsbygd tok gullet 2:11.78 fulgt av Selma Alison Boesen Skisaker , Larvik Turn snaut halvsekundet bak og Malin Søtorp Solberg, Sarpsborg.



J16 800 meter 1 Mari Skraastad STAD 2:11.78 2 Selma Alison Boesen Skisaker LRVK 2:12.21 3 Malin Søtorp Solberg SARP 2:13.35 4 Andrea Nygård Vie FA77 2:13.57 5 Julie Sand-Hanssen EIKKV 2:21.33 6 Anne Rudjord Lorentzen IKV 2:23.19 7 Elise Skarpeteig Harkestad SRILD 2:23.84 8 Erle Sagerup-Nordkild BULTF 2:24.14 9 Paula Aunvåg Matsen TROF 2:24.61 10 Malin Høntorp OPP 2:25.01 11 Tuva Meinke Kylland STUR 2:28.98 12 Amalie Solli-Mork HOLMS 2:31.92

