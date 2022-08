- Det føles utrolig bra, sa Lukas Liland etter dagens seier på NM-ultralang på Totenåsen.

Karen som vant gårsdagens mellomdistanse med snaue halvminuttet til gode på NTNUI-løperen Emil Granqvist. Når det i dag var ultralangdistanse hentet Liland – som i Norge løper for Nydalens SK – frem kreftene, og avstanden ned til Granqvist – på andreplass – ble drøye 8 minutter.

- Det var et godt løp, og det var en god følelse når jeg tok igjen løpere. Da fikk jeg følelsen av at det gikk bra. På slutten var jeg – selvfølgelig – sliten, men ikke helt i kjelleren.



Selv om han ikke var helt i kjelleren, fikk han altså med seg karrierens førets NM-gull individuelt:

- Selvfølgelig veldig artig, og hvem vet – kanskje det også blir mitt eneste, sier han selv retorisk.

Om en legger bort retorikken og forholder seg til fakta – i form av resultatlisten – viser det en Liland som var i en egen klasse i dag.

Og da kan en kanskje se for seg mer moro utover høsten:



- Jeg føler jeg har noe ugjort internasjonalt denne sesongen, og langdistansen under verdenscupfinalen er et naturlig mål. Der håper jeg å kunne løpe bra. Da bør det være mulig med en topp 10, og kanskje topp 6 plassering.



Skal en dømme av farten på dagens ultralangdistanse kan Liland fort være blant de 6 beste også internasjonalt – med den rette dagen. I dag var 3. mann – Elias Jonsson – 9 minutter bak NM-vinneren.



I dameklassen var det betydelig tettere i toppen, bare ett fattig sekund skilte Marianne Andersen og Anna Ulvensøen etter over 2 timer konkurransetid.



- NM-gull er stort, men i dag hadde jeg nesten ikke fortjent det, kommenterte Andersen – med et smil.



Hun sikter da til sin egen dårlig innledning på ferden mot toppen av NM-pallen:

- Jeg tar et mindre bra veivalg til 2. post, før jeg bommer skikkelig på 3. post. Derfra tar jeg meg sammen og løper bra. Men jeg har nesten dårlig samvittighet overfor Anna (Ulvensøen) når jeg slår henne med ett sekund.



Ironisk nok legger også EM-løper Ulvensøen igjen tid på vei til 3. post, og da hjelper det ikke at hun er kjappere enn Andersen fra sistepost til mål.



Sluttiden viser at veteranen Andersen får sitt 23. NM-gull, mens Ulvensøen – som vant Kongepokalen i skiorientering i vinter – tok sin første individuelle NM-medalje i orientering sommerstid – bare ett sekund fra gullet.



På 3. plass – med bronsemedalje rundt halsen – finner vi en som har tatt VM-gull på skøyter – Ragne Wiklund. Dagens bronse er også hennes første individuelle NM-medalje som senior i orientering. Hun var nesten 6 minutter bak duoen som duellerte om gullet.



Og Andersen er ikke mett på NM-gull:



- Jeg håper å være med i kampen om gull når vi kommer til NM-uka seinere i høst også, sa hun etter dagens seier.

Kilde; Norsk orientering

Resultater

D 21-NM, 16 590 m:

1) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 2.11.37,

2) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 2.11.38,

3) Ragne Wiklund, Nydalens SK, 2.17.21,

4) Ingrid Gulbrandsen, NTNUI, 2.20.42,

5) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 2.21.46,

6) Ida Lindkvist, Molde og Omegn IF, 2.27.37.

H 21-NM, 23 950 m:

1) Lukas Liland, Nydalens SK, 2.33.23,

2) Emil Granqvist, NTNUI, 2.41.37,

3) Elias Jonsson, NTNUI, 2.42.25,

4) Hans Petter Mathisen, NTNUI, 2.44.22,

5) Jo Forseth Indgaard, Bækkelagets SK, 2.47.39,

6) Anders Vestøl, NTNUI, 2.51.20.