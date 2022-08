Ting skjer: Jakobs viktigste oppgave i kvalifiseringsheat er å holde seg unna trøbbel, og det blir det alltid i slike heat. Her gjør italieneren Meslek en ulovlig forsering og dytter til iren McCann, som nesten resulterte i fall. Jakob lå rett bak, men reddet seg ut i bane tre som han måtte løpe i gjennom hele svingen. Italieneren ble diskvalifisert (Foto: Arne Dag Myking)



Mister balansen: Jakob strekker ut hånden og støtter seg på ryggen til iren foran seg, før han tar et sidestepp ut i bane tre og gjenvinner balansen. (Foto: Arne Dag Myking)



1500 m forsøk - resultater heat 1







Hare?: Jake Heyward har nylig løpt 1500 m på 3.31,08 og var heat 1s store nestfavoritt. Han dro feltet lenge og fort, også på et par motvindssider, og når han kom til oppløpet så var kreftene slutt og han kom seg til finalen med et nødskrik (med to hundredelers margin) på tid, som nr. 5 i heat 1. Det var den plassen Ferdinand Kvan Edman kanskje hadde klart om han hadde disponert kreftene riktig og blitt nr. 8 i heat 2. (Foto: Arne Dag Myking)



800 m er unnagjort; Jakob Ingebrigtsen er nr. 13 og nest sist i feltet. Så langt har han løpt desidert kortest av samtlige i feltet, - hele veien helt inn mot lista. Men han er ikke langt etter. (Foto: Arne Dag Myking)





Heat 2: Ferdinand Kvan Edman løp altfor langt

Noen ganger sier om folk som gjør dumme ting. De har hodet under armen og armen i bind. Sånt føltes det å se Ferdinand Kvan Edman løpe i andre heat.



Første heat gikk såpass sakte at hele åtte fra det andre heatet kunne komme til finalen. Ferdinand Kvan Edman gikk rolig ut og la seg siste som Jakob pleier å gjøre. Men når han nådde igjen feltet, så la seg likevel ut på "skulderen" til løperen foran. Dermed gikk selv første sving nesten i bane 2 istedenfor inne ved lista. Det blir 2,5 m ekstra bare gjennom første sving. Og siden ble alt verre.



Seinere ble det forseringer helt ut i tredjebane gjennom flere svinger, dvs. 6-7 meter ekstra per sving pluss den fartsøkningen som skal til for å løpe forbi. Dermed ble det ikke lett å komme forbi og Ferdinand ble liggende mye i bane 3. Forbiløping skal skje på langsidene! Forøvrig skal man ligge inne ved lista helt til oppløpet starter.



Ferdinand bør se løpet sitt på nytt i reprise gang på gang. Og så telle opp hvor mange meter ekstra han løp underveis. Er du bestemann i feltet, kan du kanskje tåle det, men for en som skal prestere bedre enn noen gang før, så kan man ikke kaste bort krefter underveis.



Den som vil se mandagens NRK-sending fra 1500 m i reprise kan prøve her om noen vil se Jakobs og Ferdinands løp i reprise.



Bra fart i heat 2: Da er det rart å se et bilde hvor alle vil være fremst og løperne blir dermed liggende fem i bredden. (Foto: Arne Dag Myking)



Avanserer: Rett før svingen ligger Ferdinand Kvan Edman i tredje rekke fra lista og prøver å løpe forbi feltet gjennom svingen nesten ute i bane tre. (Foto: Arne Dag Myking)



Kreftene oppbrukt: Det var 10 løpere som kjempet om 8 finaleplasser. Tyske Christoph Kässler ble nr. åtte på 3.39.32, to hundredeler unna en finaleplass. Ferdinand var to sekunder etter, eller ca. 15 m bak en finaleplass. Å løpe to svinger nesten ute i bane 3 betyr 12 meter ekstra. Ferdinand løp for langt i sju svinger. (Foto: Arne Dag Myking)



Ferdinand Kvan Edman sa til NRK etter løpet "at han gikk tom, - han nesten sovnet på oppløpet. Han manglet det siste giret. Han hadde ikke den formen som var nødvendig for å kunne spurte."



I virkeligheten løp han et bra løp, men disponerte kreftene dårlig,



1500 m forsøk - resultater heat 2