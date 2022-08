I første heatet var åpningsfarten moderat, så Amalie Sæten holdt følge med feltet lenge. Men da farten ble skrudd opp, så var hun sjanseløs. Amalie har konkurrert flittig med mange løp med hare i år i forsøk på å klare VM- og EM-kravet. Det som kunne vært et høydepunkt i sesongen, ble ikke helt det når formen er litt på hell. Men det er likevel god læring for en ung løper å få være med på et internasjonalt mesterskap for første gang.



"Alt gikk galt", sa Amalie til NRK etter løpet. "Og det helt starten av. Det hele var uryddig med 4-5 "stopp" i løpinga."



Den som overrasket mest var svenske Hanna Hermansson, som spurtet inn til en tredjeplass i det første heatet og sikret seg finalebillett.



Skotske Laure Muir hadde ingen problemer med å vinne heatet, men så er hun en de store favorittene i finalen.

Hele feltet samlet: Her burde nok Amalie Sæten lagt inne ved lista bak Hanna Hermansson. Da hadde litt krefter vært spart til innspurten. (Foto: Arne Dag Myking)



Resultater heat 1 - 1500 m kvinner



Stor åpningsfart i heat 2 - hele 8 videre til finalen



Heat 2: Her var det fart til ned mot 4 blank i sluttid. Ingeborg Østgård holdt seg klokt nok helt på halen av feltet, men det var uansett litt for stor åpningsfart. (Foto: Arne Dag Myking)



Dette har vært en sesong med mange store utfordringer for en 18-åring. NM for senior, U20-VM i Colombia, nordisk ungdomslandskamp osv. Formen har vært overraskende god lenge.



Ingeborg sa til NRK etter løpet at hun egentlig var godt fornøyd og hun fikk gitt det hun hadde. Det er bare ei uke siden mesterskapet i Colombia og mye reising har tappet henne for krefter.

Resultater heat 2 - 1500 m kvinner