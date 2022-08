Det blir oppgitt at Jakob har løpt de siste 1600 m på 3.57. Siste runde går på 53,72 og siste 100 m på 12,8. Det verste er at det ser ikke fort ut engang!

NRKs kommentator, Jan Petter Saltvedt sier det er arrogant at Jakob ikke ville prate med norske medier etter løpet, da med unntak av NRK som er rettighetshaver til mesterskapet, etter løpet. Jakob hilste på alle sine medkonkurrenter i 5000 m-løpet etter målgang, han løp æresrunde med norsk flagg og snakket med alle andre rettighetshaver i mikssonen.



Han tok seg god tid og var den i særklasse som brukte mest tid i mikssonen av alle 5000 m-løperne. Mens bronsevinner Yemaneberhan Crippa fra Italia var igjennom på 5 minutter så snakket Jakob lenge med alle som ventet på han. Jakob ønsker i å gjenta bedriften med dobbelt EM-gull fra forrige EM, da han var 17 år.



Programmet er imidlertid så tett i år at han trenger all den hvile han kan få mellom de tre løpene: mandag forsøk 1500 m, 5000 m-finale tirsdag og finale på 1500 m torsdag. En skulle tro at European Athletics har satt opp et tidsprogram som skulle gjør det ekstra vanskelig for Jakob å gjenta bedriften fra EM 2018..



NRK fikk sitt intervju med Jakob etter løpet. Når Saltvedt kritiserer, så er det nok mest fordi han må finne på noe som kan vekke oppmerksomhet. Her kan du lese Saltvedts kritikk.





Korteste vei: Du vet hvor du finner Jakob Ingebrigtsen i et løpsfelt - alltid innerst ved lista. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultater 5000 m menn - finale