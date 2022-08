(Tekst og foto: Stin Arne Negård)

Samlingsplass på skistadion til Strandbygda IL.



Kartet var et utsnitt av Stavåsen/Løvbergsmoen. Nordre del var en li med mange detaljer og o-teknisk krevende. Ellers i all hovedsak lettløpt, åpen, flat furumo hvor enkelte virkelig fikk testet løpsfarten. I de to korteste løypene kunne man «sprinte rundt» på furumoen, mens man på de lengre løypene kunne sprinte på furumoen og få litt mer utordringer i lia i nord.

Kveldens løypelengder:

D 1,5 1,6 km 7 poster

H 1,5 1,6 km 7 poster

D 2,5 2,6 km 11 poster

H 2,5 2,6 km 10 poster

D 3,5 3,3 km 12 poster

H 3,5 3,3 km 13 poster

D 4,5/H 4,5 4,3 km 16 poster

D 5,5/H 5,5 5,0 km 22 poster



Mari Norstad Opsahl jubler på oppvarming. Det holdt til en andreplass denne gangen.



Kenneth Bilstad, som vant H 5,5 km, i oppvarming..



Rett før løperne ankom til Elverum kom det ei real regnskur. Under løpet var det for det meste opphold med litt «buldring» rundt om kring, men da nesten alle løperne hadde kommet i mål, «åpent slusene seg» igjen. Det regnet godt, og plutselig var de fleste på vei til parkeringsplassen og bilene sine.



Det var mange poster med retningsforandringer, og i de lengste løypene oppi Stavåsen var det mer krevende terreng Der måtte man sette ned løpsfarten og være nøyaktig på kompasskurs og kartlesing.

Nina Smestad og Kenneth Bilstad var kveldens raskeste på langløypa som målte 5 km i luftlinje.

Kommende tirsdag, 23.08, er det sprint o-løp fogså i Elverum fra Norsk Skogmuseum.



Påmelding

Alle resultater



Jo Gisle Jørgensen målstempler.



Arne Arnesen målstempler med et lurt smil.



Veterangutta diskuterer kveldens løype.



Kondis var på plass i og utenfor løypa.