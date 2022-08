Sønnen Anders med faren Kjell Karlsen på hjul i typisk Østerdalsterreng.i helga. (Foto: Arrangøren)



Litt over 100 syklister fikk tre dager med optimalt vær på stier og veier i terrenget rundt Tynset. Av disse var det 75 som stilte til start og også fullførte alle de tre rittene på til sammen 170 km.

Bjørn Erik Suhr la grunnlaget for totalseieren på fredagens etappe da han skaffet seg en ledelse på to minutter. Med et jevnt oppgjør med hovedutfordrer Knut Erik Nesteby på den lengste etappen på 73 km lørdag, kunne altaværingen kontrollere inn til totalseier på den 40 km lange jaktstarten søndag.

Lagkonkurranse ble sjelden nok vunnet av et familielag bestående av far og sønn, nemlig senior Kjell og junior Anders fra Elverum. Junior bidro sterkt til en av de flotteste sykkelopplevelsen som senior Kjell har hatt på sykkelsetet - og det er som kjent ikke få! Til slutt var duoen med 6.35.08 et kvarter foran Solør CK-duoen Christian Sørlie og Knut Arne Siljuberg..