Likevel var det mange som løp ned mot både personlig rekord og årsbeste. Det var vindstille og god temperatur, så foruten alt overvannet var forholdene gode,



Hugo Olsen fra Telenor Telesport (18.01) og Solveig Vannes fra HSI (21.46) var de raskeste på den kontrollmålte 5km løypen.

Solveig Vannes

Resultater 5 km kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Solveig Vannes HSI 21:46.0 2 Hege Hatlem Equinor 22:42.0 3 Ina Marie Eide BERGEN 23:41.0 4 Solveig Haugstad HSI 23:56.0 5 Kristin Risvand Mo Løp Sammen Askøy 24:51.0 6 Christine Bergvatn FØRDE 25:42.0 7 Silje Mjedheim BERGEN 25:59.0 8 Vigdis Andrea Gustavsen BERGEN 28:41.0 9 Linn Skjold BERGEN 29:35.0 10 Siri Trosvik BERGEN 31:43.0

Hugo Olsen



Resultater 5 km herrer

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Hugo Olsen Telenor Telesport Bergen 18:01.0 2 Erling Hagen Telesport Bergen 19:01.0 3 Jan Eirik Aske Bergen Kommunes BIL 19:11.0 4 Helge Fosse ALVERSUND 19:36.0 5 Hans Midtun Aker Solutions 19:38.0 6 Jon-Martin Hallan FYLLINGSDALEN 19:42.0 7 Torstein Frantzen BERGEN 20:22.0 8 Trond Brevik BEKKESTUA 20:32.0 9 Petter Aune SKOGSVÅG 20:37.0 10 Sveinung Nersten OSLO 21:02.0 11 Kjetil Birkeland Moe Sweco BIL 21:05.0 12 Thomas Viflot BERGEN 21:10.0 13 Tarjei Holmefjord BERGEN 21:28.0 14 Pål Juliussen Haug BERGEN 22:05.0 15 Johannes Lunde Bækkalokke 22:58.0 16 Jon Peder Gjesdal BERGEN 23:36.0 17 Oddbjørn Wendelbo STRAUMSGREND 23:45.0 18 Roald Gulbrandsøy BØNES 24:34.0 19 Erik Mæland STRAUMSGREND 25:21.0 20 Bjarte Boye Bub-Bergen 25:28.0 21 Jan Kårbø DNB 26:00.0 22 Atle Kolbeinsen Dnb/Tif Viking 27:13.0 23 Arvid Bjørsvik BERGEN 30:18.0 24 Arthur Lillefosse SAS Klubben. 33:16.0 25 Egil Trosvik RÅDAL 38:19.0

Alle resultater med mellomtider

Totalt 35 fullførte løpet.



Neste løp går allerede ov 14 dager, da også med 10 km på programmet.



Påmelding:

Påmelding skjer via denne lenken. Jobber du i en bedrift som ønsker å melde på flere går det helt fint. Fyll ut dette skjemaet her

og send det til Christian.Jensen@bedriftsidretten.no så registrerer vi deltagerne manuelt. Husk å oppgi fakturaadresse så vil dere motta faktura i etterkant. Påmeldingen stenges 2 time før hvert løp. Etter anmelding er mulig med påløper et gebyr på kr. 50,-