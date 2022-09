Om du melder på i dag og kun rekker å registrere deg med én høydemeter på resultatlista i løpet av september, blir du med i trekningen av sju par Saucony og fire par Mizuno løpesko.

Lululemon dresser opp to vinnere med valgfri t-skjorte og shorts/kort tights. Videre mottar 10 deltakere vannflaske med eget navn inngravert.

I tillegg trekker vi fem vinnere av én valgfri bok, fem 2 pk med Kondissokker, og fem Kondis-T-Skjorter fra Kondisbutikken.

Det er enkelt å være med. Du kan samle høydemeterne både på gå- og løpeturer hvor du vil i løpet av måneden. Når du melder på vil du motta en lenke som du skal bruke for å registrere resultatet ditt. Denne kan du bruke for kontinuerlig oppdatering av dine resultater etter hver treningsøkt. Hver gang en av deltakerne oppdaterer sine resultater, vil også resultatlista bli oppdatert. Dette gjør det ekstra motiverende å komme seg ut for å samle høydemeter.

De som melder på med Team Kondis som lag, blir med i trekningen av en flotte premier fra vår profilbutikk Teamkondis.no. Denne gangen trekker vi en hettejakke og en Craft vinterløpe-/langrennsjakke. Du kan melde på med Team Kondis + navnet på Kondistreninga du deltar på eller Team Kondis + stedsnavnet ditt eller Team Kondis + et annet personlig tillegg som du selv velger deg. Det viktigste er at det står Team Kondis som en del av laget.



Unike medaljer: Det er unike medaljer for hvert Kondisløp som arrangeres. En illustrasjon av medaljen for Kondisløpets høydemetersanking ser du i midten over. Medaljen er på 90 mm i diameter og kan kjøpes som en del av påmeldingen. Du kan også kjøpe løpets T-skjorte i valgfri farge. (Illustrasjon: Bjørn Johannessen)