Det var aldri noen tvil for Jakob Ingebrigtsen da han løp inn til gullmedalje på 1500 meter i EM i München. Han skulle vinne og han tvilte ikke et sekund på sine egne krefter til å gjøre det. I den første svingen løp han opp i fronten av feltet og der ble han helt til han løp i mål med en ny gullmedalje og ny mesterskapsrekord på 1500 meter.

Superlativene er brukt opp, sa Vebjørn Rodal i sin kommentering på NRK, men betegnelsene suverent og overlegent kan nok brukes om løpet som vi fikk se på Olympiastadion denne kvelden. For her hev Jakob over bord alle de vanlige taktikkrådene som løpere gjerne følger for å gjøre gode løp. Som å holde ryggen på andre løpere for ikke å bruke for mye krefter, og å risikere å bli forbiløpt i innspurten mot mål.

Det var vel egentlig bare én trussel som kunne hindre Jakob i å ta gullet på 1500 meter, og det var å være innblandet i uhell inne i feltet av løpere. Og der var Jakob aldri, han løp fremst helt til han stoppet klokken på 3:32,76 og han kunne notere enda en gullmedalje i samlingen sin.

Bak ham var det britiske Jake Heyward og spanske Mario García som gjorde de iherdigste forsøkene på å komme opp og forbi Jakob Ingebrigtsen, og de fulgte ham også opp på premiepallen. Jake Heyward klarte så vidt å kvalifisere seg til finalen. Det skjedde med et nødskrik etter at han dro i front i lang tid i forsøksheatet. stivnet på oppløpet og bare ble nr. 5 i heatet.

Det kom en regn- og tordenbyge rett før løpet, så arrangementet ble utsatt en halvtime.

Resultater EM 1500 meter menn:

pl. st. nr. land Navn Resultat 1 295 NOR INGEBRIGTSEN Jakob 3:32.76 CR 2 822 GBR HEYWARD Jake 3:34.44 3 705 ESP GARCÍA Mario 3:34.88 4 953 ITA ARESE Pietro 3:35.00 5 850 GBR STONIER Matthew 3:35.97 6 703 ESP GARCÍA Gonzalo 3:37.40 7 1065 POL ROZMYS Michał 3:37.63 PB 8 820 GBR GOURLEY Neil 3:38.40 9 933 IRL COSCORAN Andrew 3:39.91 10 775 FRA HABZ Azeddine 3:40.92 11 702 ESP FONTES Ignacio 3:42.30 12 616 BEL DEBJANI Ismael 3:43.28



Jakob Ingebrigtsen gikk rett i front og ble der gjennom hele løpet.



Mario García og Jake Heyward følger tettest på Jakob, men klarer aldri å utfordre ham skikkelig.



Pietro Arese tar fjerdeplassen. Han ble i fjor italiensk innendørsmester på 1500 meter.

Jakob Ingebrigtsen kan igjen posere med det norske flagget.



De tre beste på 1500 meter i EM: Mario García, Jakob Ingebrigtsen og Jake Heyward.

Og det ble igjen æresrunde med det norske flagget.