Det var en heltent Karsten Warholm som kom til Olympiastadion i München denne fredagskvelden. Han hadde allerede fått godfølelsen, men det var likevel deilig å få bekreftet det.



Det var litt regn i lufta før kveldsstevnet skulle begynne og temperaturen var langt lavere enn det har vært så langt denne EM-uka. Det kunne vært enda varmere før det var ideelt for en så eksplosiv øvelse. Litt vind var det også.



Bare en i finalefeltet for menn satte pers og ingen i damefinalen. Det forteller også litt om forholdene på denne dagen. For menn var EM årets viktigste konkurranse for de fleste. Det var vel egentlig bare Karsten som hadde VM som sesongens hovedmål. For de andre var dette dagen da de kunne vinne medaljer.





Litt mer moderat åpning: Første 200 m gikk på 22,14. I VM i Eugene, hvor det ble "bråstopp" etter tre hundre meter, gikk de første 200 m på 21,50! (Foto: Kjell Vigestad)



Steger ut: 20, 20 og 20 i stil, - om det skulle deles ut stilpoeng som i skihopping. (Foto: Kjell Vigestad)



Langt foran: Karsten Warholm løp så fort på Olympiastadion i München at bare noen få gjennom alle tider har løpt fortere. Med en seiersmargin på nesten 1,5 sekunder kan vi snakke om utklassing. (Foto: Arne Dag Myking)



Resultater 800 m menn - finale



Seiersrunde: Det ble fire hundre meter til for medaljevinnerne i EM, - og selvsagt med norsk, fransk og tyrkisk flagg. (Foto: Kjell Vigestad)

Klem: Amalie Iuel hadde løpt sin hekkefinale før Karsten og hadde ventet på hans løp for å kunne gratulere, hvis det da gikk fint. Og det gjorde det. (Foto: Arne Dag Myking)





Femteplass: Ikke bare klarte Amalie Iuel å komme til finalen, men hun klarte også å legge flere løpere bak seg. Pers satte hun i semifinalen. Fredag kveld var ikke forholdene like gode. I tillegg hadde hun trukket bane 1 som på ingen måte er en gunstig bane. (Foto: Kjell Vigestad)





Også suveren: Femke Bol fortsetter der hun slapp i fjor. 23-åringen fra Nederland løper bare fortere og 400 m-persen har fått en skikkelig forbedring i år. (Foto: Arne Dag Myking)



Resultater 800 m kvinner - finale