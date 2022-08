Det var et felt med nokså jevngode løpere som satte av gårde fra start på mennenes 3000 meter hinder i EM, så det var dermed gode muligheter for de løperne som måtte ha dagen. Våre to norske håp var her Jakob Boutera og Tom Erling Kårbø som begge hadde kvalifisert seg til finalen på en overbevisende måte i forsøksheatene.

Det var et nokså samlet felt som dro seg gjennom de første 2000 meterne av hinderøvelsen. De to italienske tvillingene Ala og Osama Zoghlami kom da opp i front og dro opp farten. Noen av løpere begynte å slippe, blant dem var Tom Erling Kårbø. Jakob Boutera fulgte greit med de fremste, men i den siste vanngrav-passeringen falt han og tapte selvsagt en del på det.

Inn mot mål viste det seg at det var finsk sisu som skulle avgjøre hvem som kunne kalle seg europamester, for Topi Raitanen var den som hadde mest krefter igjen, og han kjørte på i et fint driv inn mot mål og en finsk gullmedalje. Som tidligere juniorverdensmester i orientering er han nok godt vant med å presse seg i løping mot mål i ujevnt terreng, og han skaffet Finland sin første gullmedalje i internasjonal friidrett på mange år.

Etter Raitanen fulgte to italienere, Ahmed Abdelwahed og Osama Zoghlami.

Jakob Boutera sa til NRK etter løpet at han kjente at han ikke klarte å svare skikkelig da farten ble økt tre runder før mål, så fallet ble ikke det som avgjorde løpet hans:

– Men når man ligger med hue nede i vanngrava så hjelper det ikke på selvfølgelig, erkjenner Jacob Boutera.



Resultater 3000 m hinder menn - finale:

De to norske deltagerne i hinderfinalen, Tom Erling Kårbø og Jakob Boutera, hadde kanskje håpet på noe bedre, men de var ikke direkte misfornøyde med løpene sine. Plass 12 og 11.



Tom Erling Kårbø har etter hvert en god rutine på internasjonale hinderløp.

Vinnertiden i dagens finale var 8:21. Det er samme tid som Jakob Boutera løp på i et stevne tidligere i sommer.