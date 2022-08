Av pressemelding: Svorkmo/NOI

Det var mulighet for både konkurranseløpere og mosjonister å teste formen på den 5 km lange runden, som hadde start og mål på Varig Orkla Arena. Den kontrollmålte løypa går de første 2 kilometerne på grus langs elva Orkla før den går over til asfalt tilbake gjennom Fannrem sentrum. Vinnertidene og mange personlige rekorder tyder på at det er ei rask løype. Det ble i tillegg arrangert et barneløp på 1,7 km inne på stadionområdet.

Arrangementet var en suksess med over 40 løpere i konkurranseklassen. Vel så mange valgte å bruke dagen til sosialt samvær og mosjon, enten på 5 kilometern eller sammen med barna. Det ble prestert meget godt i konkurranseklassene, og det var jevnt mellom de aller beste i både herre- og dameklassen.

Vinneren i herreklassen Vegard Warnes (Svorkmo/NOI) gjorde unna 5 kilometer på sterke 14:45. Dette var 9 sekunder raskere enn nr. 2 Henrik Marius Haukli fra Strindheim IL.

Ikke mindre imponerende var det av Hanne Mjøen Maridal (Strindheim IL), som passerte målstreken etter 16:34. Nr. 2 ble Kristin Waaktaar Opland (Flatås IL) som løp inn på 16:57.

Dere kan lese om løpet i Avisa Sør-Trøndelag: https://www. avisa-st.no/sport/i/a7XkXA/ vegard-vant-historiens- foerste-utgave-av-dette-loepet

Mange bilder fra dagen finnes på https://www.facebook.com/ svorkmonoifriidrett