Den albanske løperen Luiza Gega gikk rett i front da kvinnene satte ut på sin 3000 meter hinderøvelse i EM, og hun var aldri direkte truet på gullet. Som en maskin løp Luiza Gega alene i tet hele veien til mål.

Den mest dramatiske duellen kom bak henne, der britiske Elizabeth Bird og tyske Lea Meyer lå skulder ved skulder da det ringte for sisterunden. Men derfra og inn viste Lea Meyer en imponerende langspurt og distanserte briten fullstendig, og hun tok sølvmedaljen 8 sekunder foran Elizabeth Bird.

Luiza Gega fra Albania er en bemerkelsesverdig løper, hun har samtlige albanske rekorder på distanser fra 800 meter til maraton. I 2016 representerte hun Albania på 3000 meter hinder under EM i friidrett der hun vant EM-sølv, noe som var Albanias første medalje i EM friidrett noensinne. Tiden som hun nå løp seg inn til EM-gull på er også ny mesterskapsrekord.

Luiza Gega var beste europeer på distansen under VM i friidrett i USA tidligere i sommer, så EM-tittelen var ikke helt uventet. Hun fyller 34 år i år, og da hun gikk i mål viste hun at denne EM-tittelen betydde mye for henne, så tårene rant. Det er ikke så ofte vi får se det albanske flagget i slike store mesterskap.

Det var britiske Elizabeth Bird som hadde den beste tiden i Europa av dem som stod på startstreken i hinderfinalen, og tidligere i år satte hun britisk rekord med 9:07,87 i et Diamond League-stevne i Monaco.

Tyske Lea Meyer var den som overgikk seg selv i denne finalen, hun hadde før løpet en personlig bestetid på 9:25, og nå tok hun altså et EM-sølv på 3000 meter hinder med tiden 9:15.

Det tyske publikummet satte stor pris på innsatsen til Lea Meyer som gav henne en sølvmedalje. Deres store stjerne på hinderløp er Gesa Felicitas Krause som har den tyske rekorden på distansen med tiden 9:03, men hun er for tiden skadet og deltar ikke i EM.



Luiza Gega gikk rett i front og så seg aldri tilbake, men her kaster hun et blikk på en av storskjermene på Olympiastadion.

Resultater 3000 meter hinder kvinner:

Rank Bib Number Country Name Result 1 1501 ALB GEGA Luiza 9:11.31 CR 2 1758 GER MEYER Lea 9:15.35 PB 3 1679 GBR BIRD Elizabeth 9:23.18 4 1952 POL KONIECZEK Alicja 9:25.15 PB 5 2066 TUR GÜVENÇ Tuğba 9:25.58 PB 6 1988 ROU PRISECARU Claudia 9:35.17 7 1711 GBR PRATT Aimee 9:35.31 8 1836 ISR COHEN Adva 9:36.84 9 2083 UKR STREBKOVA Nataliya 9:37.52 10 1595 ESP SÁNCHEZ-ESCRIBANO Irene 9:37.84 11 1594 ESP ROBLES Carolina 9:38.96 12 1733 GER BURKARD Elena 9:39.63 SB 13 2030 SUI SCHERRER Chiara 9:43.95 14 1823 IRL FINN Michelle 9:47.57 15 1995 SLO MIŠMAŠ ZRIMŠEK Maruša 9:53.81



Det ble en kamp om sølvmedaljen mellom tyske Lea Meyer og britiske Elizabeth Bird.

Det tyske publikummet satte stor pris på innsatsen til Lea Meyer som gav henne og Tyskland en sølvmedalje.



Tyske Lea Meyer var den som overgikk seg selv i denne finalen, hun perset med 10 sekunder og tok et litt overraskende EM-sølv. Og da renner tårene.



Tuğba Güvenç fra Tyrkia tok femteplass.



De tre beste på 3000 meter hinder: Elizabeth Bird, Luiza Gega og Lea Meyer med sine respektive lands flagg rundt seg.



Tuğba Güvenç fra Tyrkia og Alicja Konieczek fra Polen tok henholdsvis fjerde-og femteplass.