Av reportar Gisle Sellevold



Kristine Lande Dommersnes knuste løyperekorden!

Heile 1 minutt og 1 sekund forbetring av ein rekord sett i 2018 av nybakt norsk meister på 10000 m. Dette var verkeleg eit kvalitetsløp i den 20. utgåva av Langs Åkrafjorden. Løypa går på gamlevegen frå Kyrping Kro og Bensinstasjon og til Åkrafjordtunet.. 11 vakre km. Men dei fleste får neppe nyta utsikta, så fort som dei spring.

Marie Kloster frå Skjalg IL sprang også eit veldig godt løp.

På Bergprisen var Kristine allereie godt i tet og passerte på 11.38. Marie Kloster 12.21 og Mari Arnestad 12.44.

Bergprisen er høgste punktet i løypa etter 2930 m, derav ca 2400 m rein motbakke.



Morten Gjendem fyrst i mål i eit sterkt herrefelt

Morten Gjendem også han frå Haugesund IL vann det serke herrefeltet på 34.37.

På Bergprisen hadde både Morten Gjendem og Lars Lunde 10.23.



Strålande ver og strålande ungar!

Regn og skodd dagen før og delvis styrtregn dagen etter det 20. Langs Åkrafjorden. Men heile 30 ungar hadde nok strålt om det hadde styrtregna. Og for fyrste gong var det barnepåmelding på eq-timing. Her var 14 ungar førehandspåmelde, og 16 melde seg på ved start. Alt frå 1 år med far og mor og opp til og med 12 år. Alle fekk medalje.



Flotte trekkjepremiar

Inge Tjelle og arbeidskamerat frå Asvo, Arnt Norvald Breivik sykla ikkje berre dei 11 tøffe km men sykla heilt frå Skånevik, 18 ekstra km, minst like tøffe. Så var dei i lag med ein annan kamerat Svein Helge Gullhaug med på å dela ut drikke etterkvart som folk kom i mål. Då var det ekstra kjekt at Arnt Norvald vann eine trekkjepremien på kr 1000,- Same summen vann funksjonæren Magne Berge, som gjorde funksjonæroppgåver både før og etter at han deltok i sjølve løpet. Sigrid Henriksen frå Ølensvåg, ei ungdame på vel 80 år vann største trekkjepremien på kr 3000,-



Speaker og løpsleiar gjorde ein formidabel innsats

John Karsten Hustveit er ein glitrande speaker. Han er med på å skapa ein fin atmosfære. Det samme kan me seia om løpsleiar Olav Samland.





Løpsklasse i "Langs Åkrafjorden" - 20. august 2022 Klasse: Startnr Namn E-namn Klubb BERG MÅL KVINNER: KS 208 Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL 11.38 38.18 KV 40-44 207 Marie Kloster Skjalg IL 12.21 41.34 KS 200 Mari Arnestad Club Solo 12.44 43.06 KS 206 Stine Østbø ***Privat*** 14.51 49.28 KV 35-39 202 Idun Øvernes IF Klypetussen 15.52 53.21 KV 35-39 205 Ingrid Markhus Knudsen Etne IL 16.44 54.46 KS 204 Jursaite Erika ***Privat*** 17.04 55.34 KV 45-49 203 Anne Elisabeth Skjold IF Klypetussen 19.37 65.38 KS 201 Yvonne Træet IF Klypetusen 22.02 73.24 MENN: MS 243 Morten Gjendem Haugesund IL 10.23 34.37 MS 245 Lars Lunde Stord IL 10.23 35.06 MS 128 Nils Haktor Bua Spirit Friidrettsklubb 11.35 38.22 MV 45-49 234 Bjørn Ketil Sørvik Bremnes IL 11.58 39.52 MS 225 Thomas Finshus Stegaberg IL 11.35 40.25 MV35 244 Stian Haugland Frisk Treningssenter 12.15 40.33 MV 55-59 127 Bjørn Ivar Svendsen Spirit Friidrettsklubb 12.30 40.47 MV 60-64 233 Reiner Brandstetter TB Neuffen 12.12 41.13 MS 223 Kristoffer Ekornrud IF Klypetussen 12.38 42.34 MV 35-39 224 Sindre Ekornrud IF Klypetussen 12.49 42.54 MV 40-44 232 Åge Mikael Hjellestad ***Privat*** 13.03 43.09 MV 35-39 237 Sølve Funderud Skånevik Ultra 14.12 46.26 MV 35-39 242 Leif Arne Flåte Skånevik Ultra 14.55 48.22 MV 50-54 126 Magne Berge IF Klypetusen 14.56 48.32 MS 238 Einar Marius Hjellestad Martinsen ***Privat*** 14.37 49.15 MV 55-59 239 Arild Austrheim Vindafjord IL 15.34 51.08 G 16-17 241 Oliver Byggstøyl Ørke Vindafjord IL 15.15 52.25 MV 50-54 121 Rune Svendsen IF Klypetusen 15.13 52.30 MV 60-64 231 Roger Løkken Vindafjord IL 17.25 57.07 MV 65-69 230 Magne Heien Ternen IL 16.46 57.37 MV 45-49 246 Trygve Gunnar B. Henriksen IF Klypetussen 18.58 63.35 MV 65-69 222 Harald Måge IF Klypetussen 19.37 65.26 MV 70-74 140 Olav Svendsen IF Klypetussen 23.23 75.15 MV 70-74 135 Gisle Sellevold IF Klypetussen 23.58 79.31 MV 35-39 129 Aron Ness Larsen IF Klypetussen 27.20 92.30 MV 35-39 136 Arild Kvalvåg Lennart Running Club DNS DNS



Alle resultater her (per søndag 21.aug kl. 16.00 sikkert tekniske problemer, vil sikkert bli rettet på)





Premiepallen for menn: frå venstre nr 2 Lars Lunde frå Stord IL, Vinnar Morten Gjendem, Haugesund IL og Nils Haktor Bua frå Spirit Stavanger. Foto: Einar Gisle Sellevold